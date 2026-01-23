ପାଦ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ 9କୁ ବଢ଼ିଲା ଅଟକ ସଂଖ୍ୟା: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବେଣୁଗୋପାଳ
ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଅଟକ । ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ।
Published : January 23, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 5:31 PM IST
Parajang Pastor Attack Case ଢେଙ୍କାନାଳ: ପରଜଙ୍ଗରେ ପାଦ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବଢିଲା ଅଟକ ସଂଖ୍ୟା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏହାସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଟକ ସଂଖ୍ୟା 9ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର । ଏହି ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ କେ.ସି ବେଣୁଗୋପାଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛନ୍ତି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗର ପାଦ୍ରୀ ବିପିନ ନାଏକଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଛାନଭିନ କରୁଥିବାବେଳେ, ସଂପୃକ୍ତ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, " କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାଦ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ବୁଝାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଲୋକ । "
The gruesome mob lynching of Pastor Bipin Naik in Odisha is the latest example of the terror unleashed by Bajrang Dal and other Sangh outfits against Christians across the country - with Odisha emerging as a state of particular concern.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) January 23, 2026
Wrote to Home Minister @AmitShah and… pic.twitter.com/Clyse6ogJP
ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଚିଠି:
ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ । ଏନେଇ ସେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ।
କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ?
ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଦନା ନାଏକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ," ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୪ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ନାଏକ ପରଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ୧୫ରୁ ୨୦ଜଣ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ ବିପିନଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, 16 ଦିନ ପରେ 4 ଅଟକ
କୋଠା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ନୂଆପଡା BDO ରୋହିତ ଭୋଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ବିଜେଡି-ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅଫିଙ୍ଗା ଜାରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ
ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ କେସ ନଂ ୪୧/ ୨୦୨୬ ତା ୧୩.୧.୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଦଫା ୧୧୫(୨)/ ୧୨୬(୨) / ୧୯୦ / ୧୯୧(୨) / ୧୯୧ (୩) / ୩୫୧ (୨)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ୪ ଜଣ ପରେ ଆଉ ୫ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ