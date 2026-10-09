ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମଞ୍ଚର ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ; ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ସହ ମନ ଇଛା ଛଟେଇ କରି ଶ୍ରମ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଛି ଟାଟା ପାୱାର । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : October 9, 2026 at 5:44 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଟାଟା ପାୱାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ଠିକା ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ସେବାକୁ ଠିକା ଭାବେ ନେଇ ଥିବା ଟିପିସିଓଡିଏଲ ମାନମାନି କରିବା ସହିତ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ । ମନ ଇଛା ଛଟେଇ କରି ଶ୍ରମ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଛି । ତେଣୁ ଟାଟା ପାୱାରର ଏହି ମନମାନିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ।
ମିଟର ରିଡର ଓ ବିଲ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପରି ୭ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମଞ୍ଚ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ୧୫ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ।
ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକ କର୍ମଚାରୀ ମଞ୍ଚର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି 'ଟାଟା ପାୱାରର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି l ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ l ପ୍ରତି ମାସରେ ଟାଟା ପାୱାର ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି l ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ l ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ l ୬୦ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉ l ନଚେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନେ ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ' ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକ କର୍ମଚାରୀ ମଞ୍ଚର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦରମା ମିଳିବାରେ ଅନିୟମିତତା, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶତାଧିକ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ