ଆଜି ଥିଲା ପୁଅର ବ୍ରତଘର, ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା ଓ ପିଉସୀ, ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର
ପୁଅ ବ୍ରତଘର ପୂର୍ବରୁ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ବାପା ଓ ପିଉସୀଙ୍କ ଜୀବନ । ବାଉଁଶକଣ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : June 17, 2026 at 8:29 AM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ଥିଲା ପୁଅର ବ୍ରତଘର । ଘରେ ଥିଲା ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳିରେ ପୂରି ଉଠୁଥିଲା ଘର । ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୁଅ ବ୍ରତଘର ପୂର୍ବରୁ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ବାପା ଓ ପିଉସୀଙ୍କ ଜୀବନ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅର ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଛି ।
ବର୍ତ୍ତିଲା ୧୨ବର୍ଷୀୟ ଭଉଣୀ
NH-୫୩ ବାଉଁଶକଣ ଗ୍ରାମ ଆଇଟିଆଇ ଛକ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶକଣ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବାଇକକୁ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଓ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି । ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ କଟକ ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର୍
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆଜି ବାଉଁଶକଣ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପୁଅ ବ୍ରତଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଗତ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁଶାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରୀନା ତ୍ରିପାଠୀ ବାଇକ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ୧୨ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ଭୁବନ ବଜାରକୁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ମାତ୍ର ଏକ କିଲୋମିଟର ଯିବାପରେ ପଛପଟୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି ତାଙ୍କ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏପରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କିଛିସମୟ ଧରି NH -୫୩ରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୫୩ରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୁଅ ବ୍ରତଘର ପୂର୍ବଦିନ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଓ ପିଉସୀଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବାଉଁଶକଣ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ
ଏନ୍ଏଚ୍-୫୩ରେ ଲୁଟ୍: OPTCL କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ