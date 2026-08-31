ସରିଥିଲା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, ପରିବାରକୁ ଫେରିଲେ ସନାତନ ! ପୋଲିସର ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଗରିବ ପରିବାର ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ମା କହିଲେ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 31, 2026 at 7:03 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଘରୁ ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ହେଲେ ପୁଅକୁ ନପାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ନିଖୋଜ ଯୁବକ ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ପିରବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନିଖୋଜର ଠିକ୍ ମାସକ ପରେ ପରିବାର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁଅ । ଏଭଳି ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିମ ଥାନା ବାର୍ଷୀଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ।
'ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ'...
କଥାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ । ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରି ସାରିବାର ଏକ ମାସ ପରେ ପୁଅ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷୀଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ସନାତନ ନାଏକ । ବୟସ ୨୯ । ସନାତନ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗୀ । ସେ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ନକହି ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ।
ଅଜଣା ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ-
ଜୁଲାଇ ମାସ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ ଘରୁ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସନାତନଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସନାତନ ନିଖୋଜ ଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାସୋଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁନୁଆ ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସିଆସିଥିବା ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ସନତାନଙ୍କ ଶବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ।
ରାସୋଳ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ-
ନିଜର ପୁଅର ଶବ ଭାବି ଥିଲେ ସନାତନଙ୍କ ମା । ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଲୋକ ଶବ ସତ୍କାର କରି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ସନାତନ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ । କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ କୁନୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଭାସୁଥିବା ଶବଟି ଯଦି ସନାତନଙ୍କର ନୁହଁ ତେବେ ସେ ଶବଟି କାହାର । ଶବଟି ବନ୍ୟାଜଳରେ କେଉଁଠାରୁ ଭାସିଆସିଲା ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଏକପ୍ରକାର ରାସୋଳ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ । ତେବେ ଶବଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ରାସୋଳ ପୋଲିସ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ l
ପୁଅ ଫେରିଲା ମା ଖୁସି-
ସନାତନଙ୍କ ମା' ମଞ୍ଜୁ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରୁ ମୋ ପୁଅ ସନାତନ ଘରୁ ବାହାରି କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା l ଭାବିଥିଲୁ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବା । ତେବେ ମାସେ ବିତିଗଲା ହେଲେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିନ ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଆସିଥିବା ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ସନତାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହ କରି ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ଆମେ ଧାର କରଜ କରି ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ l ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ଜୋରନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡିରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ସନାତନ ନାୟକ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି l ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।
ପୋଲିସର ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟରେ ତୃଟି ପାଇଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ-
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ପଡୋଶୀ ଲିକୁନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ସନାତନ ନାୟକ ଫେରିଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l କିନ୍ତୁ କୁନୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଭାସୁଥିବା ଶବଟିକୁ ପୋଲିସ ଭଲରେ ଚିହ୍ନଟ ନକରି ସନାତନଙ୍କର ଭାବି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ l ଅଯଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ l ଅଜଣା ଶବଟି କାହାର ? ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ ! 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ