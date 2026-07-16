ETV Bharat / state

ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉ ପାଷାଣ ବିଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ରଥକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Traditional Rath Yatra of Lord Balaram Jiu held in Dhenkanal
ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବରାଜ ଅମରଜ୍ୟୋତି କରିଥିଲେ ଛେରା ପହଁରା । ସାନ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରଥରୁ ବଡ଼ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ରଥକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ରଥରେ ଦଧି ବାମନ ମନ୍ଦିରରୁ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜୀଉଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ନିଆଯାଇଥାଏ ।

ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ (ETV Bharat Odisha)


ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯୁବରାଜ ଅମରଜ୍ୟୋତି ସିଂହଦେଓ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉ ପାଷାଣ ବିଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ରଥକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ।

ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଫଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରଥରୁ ବଡ଼ ରଥରେ ବଳରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ରଥକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ । ସାନ ରଥରେ ଦଧି ବାମନ ମନ୍ଦିରରୁ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜୀଉଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ନିଆଯାଇଥାଏ ।

୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା ।
୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)

ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତି ମୁତାବକ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ସାରି ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପହଣ୍ଡି ବେଶ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପୂଜା କରି ରାଜ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ସକାଳ ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଢେଙ୍କାନଳ ରାଜପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାଜା କେପି ସିଂହଦେଓ, ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଓ ପୁତ୍ର ତଥା ଯୁବରାଜ ଅମରଜ୍ୟୋତି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ସାମିଲ ରହି ଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଇଥିଲେ । ଯୁବରାଜ ଅମରଜ୍ୟୋତି ସିଂହଦେଓ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ ।

ସାନ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥିଲେ ।
ସାନ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)

ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଂଗଲାଗି ପଗଡ଼ି ବନ୍ଧନ ପରେ ରଥ ଟଣା ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ରଥ ଆଗେ ଆଗେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲକ୍ଷରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସମୂର୍ଣ୍ଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନୀରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର । ବଡ଼ ରଥକୁ ସମସ୍ତେ ଟାଣୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣି ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବରାଜ ଅମରଜ୍ୟୋତି କରିଥିଲେ ଛେରା ପହଁରା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବରାଜ ଅମରଜ୍ୟୋତି କରିଥିଲେ ଛେରା ପହଁରା । (ETV Bharat Odisha)

ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ! ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ 2 ଭକ୍ତ ମୃତ, 200 ଆହତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Chhera Pahanra: ତିନି ରଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଡ଼ିକାରେ ଛେରାପହଁରା କଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

ODISHA RATH YATRA 2026
DHENKANAL RATH YATRA
ଢେଙ୍କାନାଳ ରଥଯାତ୍ରା 2026
ଢେଙ୍କାନାଳ ବଳରାମ ଜୀଉ
DHENKANAL RATH YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.