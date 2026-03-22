କାମାକ୍ଷାନଗର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Published : March 22, 2026 at 2:00 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ପାତ୍ର ଓରଫ ଜଗା ଯିଏକି ପେଶାରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗାକୁ ନେଇ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗା ସହ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷାନଗରର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ, ସାନ୍ତରାପୁର ଗ୍ରାମର ମଦନ ମୋହନ ପାତ୍ର ଏବଂ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା କୁସୁମି ଗ୍ରାମର ରସାନନ୍ଦ ନାୟକ । ପୋଲିସ ଏକ କାର, ତିନୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ପୋଷାକ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ କଲେଜ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ।
କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ନମ୍ବର ୧୯୧/୨୬ ଏବଂ ଧାରା BNS 137 (2)/64(2) (L)/66/103(1)/55/238/3(5) ଏବଂ POCSO ଆଇନର BNS RW ଧାରା -06/21 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ।
ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଫେରି ନଥିଲେ:
ତଦନ୍ତ ମୁତାବକ, ଗତ 18 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ଦିନ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ପରଦିନ 19 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) କାମାକ୍ଷାନଗର ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁଆଲି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, କାମାକ୍ଷାନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ବଜାରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗା, ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାରରେ ବସାଇ ଭାୟା ଜିରିଡାମାଳି ଦେଇ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲା । ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଗାଡି ରଖି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ:
ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବା ସହ ଅଚେତ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପରେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ଯାଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସାରୁଆଳି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗା, ଝିଅର ରକ୍ତ ଭିଜା ପୋଷାକ ଏବଂ ଚପଲକୁ ତେନ୍ତୁଳିସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ରାମେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର ନିକଟ ନଦୀ କୁଳରେ ଥିବା ଏକ ବୁଦାକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏପରିକି ଘଟଣା ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୯ଟାରୁ ୧୦ଟା ସମୟ ଭିତରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ।
କାମାକ୍ଷାନଗର ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ