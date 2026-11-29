ହଜିଯିବ କି ଢେଙ୍କାନାଳର ପାରମ୍ପାରିକ ଡୋକ୍ରା କଳା ? କାରିଗରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ପାରିଶ୍ରମିକ !
Dhenkanal Dokra Crafts: 25 ବର୍ଷ ଧରି ଡୋକ୍ରା କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ପବିତ୍ର ଦେହୁରି । ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଲାଭ ନୁହେଁ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 29, 2026 at 4:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପିତ୍ତଳ ଧାତୁରୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଳାକୃତି ଡୋକ୍ରା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ...ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମେସିନ୍ ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଏପରି କଳାକୃତି ଯାହାକି ପାରମ୍ପାରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ପରିଶ୍ରମ ଢେର୍ ଅଧିକ । ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ମୂଲ୍ୟ କମ୍, କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଖୋଜୁଛି ଡୋକ୍ରା ଶିଳ୍ପ । ଓଡ଼ିଶାର ହାତ ଗଣତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି କଳା ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପଥରେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ପିତ୍ତଳରେ ଅଦ୍ଭୁଦ ନିଖୁଣ କଳାକୃତି... ମାଟି, ମହମ, ପିତ୍ତଳର ସମନ୍ବୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୁଏ । ଏହା ଡୋକ୍ରା ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ । ଏହି କଳାକୃତିରେ ଢେର୍ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସମୃଦ୍ଧି । ଡୋକ୍ରା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ହବ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ କାରିଗର ଏବେ ପାରମ୍ପାରିକ କୂଳବେଉସାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି । କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳାକୃତିକୁ କରିବାକୁ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ । ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କାରିଗରଟିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର କିଛି ଡୋକ୍ରା କାରିଗର ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କଳା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା; କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ଫଟୋ ବିକିଲେ ପାଠ ପଢିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ
ଏଇ ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ନୂଆଁଗା ଅଞ୍ଚଳର ପବିତ୍ର ଦେହୁରି (45) । ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଡୋକ୍ରା କଳାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ସହ ମିଶି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଡୋକ୍ରା କଳାକୃତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା...ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ବେପାରୀ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳୁନି କ୍ଷତି ସହି କଳାକୃତି କରୁଛୁ ।
ଡୋକ୍ରା କଳାକୃତି ସହଜ ନୁହେଁ:
ଡୋକ୍ରା କଳାକୃତି ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
- ପ୍ରଥମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ
- ତାକୁ ଦଳିବା, ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ
- ଏହାପରେ ମହମ ଲଗାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଆକୃତି ଦିଆଯାଏ
- ଏହାପରେ କୋଇଲା ଓ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଆଁରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ
- ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଦୁଇରୁ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଜଟିଳ କଳାକୃତି ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସବାଇ ଘାସ କାରିଗରି ଏବଂ ଶାଢୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ
‘ଲାଭ କମ୍ କ୍ଷତି ବେଶୀ’
ନିଜ ଜୀବନର 25 ବର୍ଷ ଡୋକ୍ରା ଶିଳ୍ପରେ ବିତାଇଥିବା ପବିତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ପରିଶ୍ରମ କଥା ନୁହେଁ, କଞ୍ଚାମାଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । 10 କିଲୋ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ପିତ୍ତଳର ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 500 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 1900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ହେଲେ ଡୋକ୍ରା ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ । ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ନମିଳିବାରୁ ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି କାରିଗର ।’
ଲାଭ-କ୍ଷତିର ଗଣିତ ଭିତରେ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ପବିତ୍ର । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କଳାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି । ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ।
‘ଆଗାମୀ ପିଢି ଏହି କାମ କରିବାକୁ ନାରାଜ’
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ କାରିଗର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା । ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା । ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭାବରେ କରୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମାନେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ନାରାଜ । ଆମର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି କାମ କରିଆସୁଛୁ ତାହା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।’
‘କଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ’
ଏପଟେ ବିଇଏଡିଏସର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣୁଛୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ତାହା ପଛରେ ରହିଥିବା ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଏହି କଳା କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।’
ତେବେ ଡୋକ୍ରା କଳାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଫ୍ଟ ଓଡିସି (Odisha Craft Odyssey) । ନଭେମ୍ବର 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଡିସେମ୍ବର 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା । ଏଥିରେ ଡୋକ୍ରା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାଲିଯାତ୍ରା ତାରକସି ହବରେ ଜମୁଛି ଭିଡ; ମନ୍ଦିରରୁ ମାଳି.. ମୁଦିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଥିରେ ରହିଛି କଳାର ଝଲକ
ଡୋକ୍ରା କଳା...ସହଜ ନୁହେଁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପାରିଶ୍ରମିକ ନମିଳେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ । କଳା ବଞ୍ଚିଲେ କାରିଗର ବଞ୍ଚିବେ, କାରିଗର ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ । ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର