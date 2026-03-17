ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବାରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍ ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶି ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଗିରଫ ଦାବିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 10:38 AM IST

ଢେଙ୍କାନାଳ: ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଜଣେ ହୋମ୍‌ଗାର୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ପଡିଯିବାରୁ ସେ ଏପରି ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବଉଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି । ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ।

ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା:
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଉଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି । ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ବଉଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବୁଝାସୁଝା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ବଉଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ୍ ଦାବି:
ସ୍କୁଲ ପିଲା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଦର ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗକାରୀ ବାପା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବେହେରା ମିଶି ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଲୁହାରଡ଼ରେ ମାଡ଼ ମାରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପିଲାଟି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛି । ଅଭିଯୋଗର 3 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ, ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବୁ ।' ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହୋମ ଗାର୍ଡଙ୍କ ସାଇକେଲ ଉପରେ ପଡିଯିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏହି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

