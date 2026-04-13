ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି 3 ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଟଲା ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ତିନି ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : April 13, 2026 at 4:33 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ୩ ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପାଟଲା ଗ୍ରାମବାସୀ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଲା ଗାଁରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଦଣ୍ଡନାଚ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ୧୧ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ୩ ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମୃତ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସୋଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତମାଇଲି ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପୁରୁଣା କଟକ-ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ, ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସହ ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଖବର ପାଇ ହିନ୍ଦୋଳ, ରାସୋଳ ଓ ବାଲିମି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ । ଫଳରେ ପୁରୁଣା କଟକ-ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶହ ଶହ ଗାଡି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା ।
ଗୁରୁତରମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଉକ୍ତ ପାଟଲା ଗ୍ରାମର ସୁଧାକର ସାହୁ, ଲଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଡୋ ଗ୍ରାମର ମିଳନ ମହାଳିକ । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ପାଟଲା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ଓ ନିର୍ମଳ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗାଁ ଉପରେ ୧୧ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଝୁଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଜାଡୁ ନ ଥିବାରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଟଲା ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ମାହାତ । ପାଟଲା ଗାଁ ଉପରେ ୧୧ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଝୁଲି ରହିଥିବାରୁ ୩ ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଛୁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦଣ୍ଡନାଚ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ୩ ଦଣ୍ଡୁଆ ମୃତ, ୨ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର ଟ୍ରକ୍ , 11 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବସ୍ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 13 ମୃତ ଓ 30 ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ