ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା
ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, କଟନୀ ଛଟନୀ, ଧାନର ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି ।
Published : February 13, 2026 at 5:01 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରିବା ଆରୋପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଜେଡି ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାଜିଚୌକ ଛକରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବିଜେଡ଼ି:
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, କଟନୀ ଛଟନୀ, ଧାନର ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବା ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଡ. ନୃସିଂହ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଧିର ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର:
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସୁଧୀର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "MSP ନାମରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ, ଦଳିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡି ଏବେ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି । ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା 8-10 କିଲୋ ଧାନ କଟନୀଛଟନୀ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ନାକଚ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛି । ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ଗର୍ଜିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ।"
'ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଲେନି ସରକାର'
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି, ଡ. ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା MSP ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ସେ ପାଳନ କରିନାହାଁନ୍ତି । ମଣ୍ଡିରେ ସରକାର ଓ ମିଲରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି । ଧାନମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନି । ଧାନ ଚାଷ ସମୟରେ ସାରର ଦାମ୍ 40ରୁ 400ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ସବୁ କାରଣ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଲି କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଦାବି ଦର୍ଶାଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।
4ଟି ଦାବି ତୁରନ୍ତ ମାନିନିଅନ୍ତୁ ସରକାର:
ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭା ନେତ୍ରୀ, ଇପ୍ସିତାସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଜି 4ଟି ଦାବି ରଖିଛୁ । ପ୍ରଥମେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଯାଉ । ସରକାର କହିଥିଲେ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ହେଲେ ଏବେ 150 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଏକ ସିଲିଂ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆମର ଦ୍ବିତୀୟ ଦାବି ଏହି ସିଲିଂ ହଟାଯାଉ । ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି DBT ମାଧ୍ୟମରେ 48ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଷୀ ନିକଟକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିରପାରୁନାହିଁ । ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ସକ୍ତିୟ କରାଯାଉ । ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ