ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରିଲା ହେଲେ ଖୋଲିଲାନି ସ୍କୁଲ, ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣିଆପଡ଼ାରେ ଅନନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : June 27, 2026 at 6:22 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରିଲା, ହେଲେ ଖୋଲିଲାନି ସ୍କୁଲ । ଗତ ୧୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ୧୦ ଦିନ ହେଲାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଂଦିଆ ବ୍ଲକ ବଣିଆପଡାର ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାରୁ ପାଠ ପଢାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ମେ' ମାସରୁ ସ୍କୁଲର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେବାପରେ ଏବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ।
ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଗତ ମେ' ମାସରୁ ସେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏବେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି । ଫଳରେ ସ୍କୁଲର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା କଥା । କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା । ମାତ୍ର ବଣିଆପଡା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେବା ପରେ ବି ତାହା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ବି ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବଦଳରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ।
ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଖୋଲିଲାଣି । ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନିରାଶାରେ ଫେରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଆମେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନଥିବାରୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବା । ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରିବୁ ।"
ବଣିଆପଡା ବାସିନ୍ଦା ମଳୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବଣିଆପଡା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ । ଏଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ମେ' 31 ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ସ୍କୁଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପଡିଛି । ଆମ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଏପଟେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଇଓ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିଠି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବଣିଆପଡା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗଂଦିଆ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଅବସର ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଇଓ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ବଣିଆପଡା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ: ପୂର୍ବତନ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ 3 ସସପେଣ୍ଡ, 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ