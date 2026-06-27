ETV Bharat / state

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରିଲା ହେଲେ ଖୋଲିଲାନି ସ୍କୁଲ, ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣିଆପଡ଼ାରେ ଅନନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Dhenkanal Baniapada Ananteswari Upper Primary School Remains Locked due to absence of teachers
ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରିଲା, ହେଲେ ଖୋଲିଲାନି ସ୍କୁଲ । ଗତ ୧୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ୧୦ ଦିନ ହେଲାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଂଦିଆ ବ୍ଲକ ବଣିଆପଡାର ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାରୁ ପାଠ ପଢାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ମେ' ମାସରୁ ସ୍କୁଲର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେବାପରେ ଏବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ।

ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲ (ETV Bharat)

ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଗତ ମେ' ମାସରୁ ସେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏବେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି । ଫଳରେ ସ୍କୁଲର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Dhenkanal Baniapada Ananteswari Upper Primary School Remains Locked due to absence of teachers
ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲ (ETV Bharat)
ଅଭିଭାବକ ନରହରି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ସେ ଅବସର ନେବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ ହେଉ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମତେ ମିଶି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାକରି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ l ଡେପୁଟଟେସନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ୪୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢୁଛନ୍ତି । ନିହାତି ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ନଚେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବ ।"
Dhenkanal Baniapada Ananteswari Upper Primary School Remains Locked due to absence of teachers
ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲ (ETV Bharat)

ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା କଥା । କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା । ମାତ୍ର ବଣିଆପଡା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେବା ପରେ ବି ତାହା କରାଯାଇ ନଥିଲା‌ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ବି ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବଦଳରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ।

ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଖୋଲିଲାଣି । ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନିରାଶାରେ ଫେରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଆମେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନଥିବାରୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବା । ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରିବୁ ।"



ବଣିଆପଡା ବାସିନ୍ଦା ମଳୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବଣିଆପଡା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ । ଏଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ମେ' 31 ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ସ୍କୁଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପଡିଛି । ଆମ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଡେପୁଟେସନ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।"

Dhenkanal Baniapada Ananteswari Upper Primary School Remains Locked due to absence of teachers
ବଣିଆପଡା ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲ (ETV Bharat)

ଏପଟେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଇଓ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିଠି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବଣିଆପଡା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗଂଦିଆ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।



ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଅବସର ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଇଓ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ବଣିଆପଡା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ: ପୂର୍ବତନ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ 3 ସସପେଣ୍ଡ, 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

BANIAPADA SCHOOL TEACHER ISSUES
ANANTESWARI SCHOOL LOCK
TEACHERS ABSENCE
ଅନନ୍ତେଶ୍ବରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ANANTESWARI UP SCHOOL BANIAPADA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.