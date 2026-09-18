ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି; ଗିରଫ ହେଲେ ମାଲିକାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ
ଚୋରି ସୁନାକୁ ଏକ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ମାଆ-ପୁଅ କିଣି ଥିଲେ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ଦାମୀ ଫୋନ୍ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଧଉଳି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 18, 2026 at 8:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । ଘର ମାଲିକାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଗିରଫ କରିଛି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଲେନ୍ ୧ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରର ସୋନାଲି ସାହୁ (୩୮) ଏବଂ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ (୧୯) ।ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଧଉଳି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲା ଆଧାରରେ ସେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୩୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ କେସ୍ ନଂ.୧୯୯/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋନାଲିଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (ନେକଲେସ୍, ଚେନ୍, ମୁଦି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି) ଏକ ଲୁହା ଆଲମିରାରେ ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ଘର ମାଲିକାଣୀ ସୋନାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଉକ୍ତ ଘରର ଏକ ଚାବି ଥିଲା । ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୋନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଉକ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ।
ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମାଆ-ପୁଅ:
ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ମାଆ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ଚୋରି ସୁନାକୁ ସେମାନେ ଏକ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ସହ କିଛି ବିକ୍ରି କରି ଏକ ଦାମୀ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ ଓ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ସହ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍, ହଳେ ସୁନା ବନ୍ଧା ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦି ଜବତ କରିଛି । ଏଥିସହ ଫାଇନାନ୍ସ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ବାକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଅଭିଭାବକ ସାଜି ଚୋରି; ୩ ଗିରଫ, ୨୬ ମୋବାଇଲ ସମେତ ଡିସପ୍ଲେ ଓ ମଦରବୋର୍ଡ ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର