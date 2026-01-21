ନକଲି ଶାଢୀ ଚିହ୍ନାଇବ ‘ଧରୋହର’: ଠକାମୀରୁ ଶିଖିଲେ, ଛାତ୍ର ତିଆରି କଲେ ୱେବସାଇଟ
ଦାମୀ ପାଟ ଶାଢୀ ଟିଏ କିଣିବା ଆଗରୁ ସଠିକ୍ ମାନର ଶାଢୀ ମିଳିବ ବା ନାହିଁ ଅନେକ ଭାବିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୱେବସାଇଟ ।
Published : January 21, 2026 at 6:50 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Dharohar କଟକ: ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବୋମକେଇ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ଶାଢୀ... ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ନାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଅନ୍ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଦାମୀ ଶାଢୀ ମଗାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶାଢୀର ଦାମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ମାନ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ । ବିଚରା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ଠକାମୀର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇଏସଟି (Information Science & Technology) ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାମୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଭିନ୍ନ କରାମତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ କିପରି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକାମୀରେ ପଡିବାରୁ ରୋକିବ... ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...
'ଧରୋହର':
ଅନ୍ଲାଇନ ଯୁଗ । ଗ୍ରାହକ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଶାଢୀ ବହୁ ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମଗାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ଗ୍ରାହକ ଶାଢୀର ଦାମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ମାନର ଶାଢୀ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ ବୁଣାକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶାଢୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ପାଇ ପାରି କ୍ଷତି ସହିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି 'ଧରୋହର' (Dharohar) । ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସଲି ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ତଥା ଶାଢୀ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ଓ ବୁଣାକାର ମଝିରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ ।
କିପରି କାମ କରିବ ଧରୋହର ?
ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତଥା ଓଡିଆ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାଢୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଣାକାର କିମ୍ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିବ । ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବ୍ଲକ ଚେନ୍ (Block Chain) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ କେହି ବଦଳାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ବୁଣାକାର ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ କିଣିପାରିବେ । ବୁଣାକାର ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ରେତା ସଠିକ ସ୍ଥାନରୁ କିଣି ମଧ୍ୟ ଠକାମୀରେ ପଡିବେ ନାହିଁ ।
ବୁଣାକାର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ?
ବୁଣାକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । ବୁଣାକାର ନିଜେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୁଝି ନିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାନିତ କରି ସହଜରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ।
ଆପ୍ ଚିହ୍ନିବ ନକଲି ଶାଢୀ:
'ଧରୋହର' ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଢୀ କିମ୍ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବସ୍ତୁ ଉପରେ QR କୋର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ଫଳରେ କ୍ରେତା କିଣୁଥିବା ଜିନିଷର ମାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନିତ ହେଲେ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସହଜରେ ଧରାଯାଇପାରିବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ସଠିକ ଗ୍ରାହକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସଠିକ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ । ଏହି ୱେବସାଇଟ ବିଶେଷକରି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ , ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 30 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୁଣାକାର ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ନିଜେ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦାମୀ ପାଟ୍ଟ ଶାଢୀ କିଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ପାଟ ଶାଢୀ ପାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମା' ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ କଲେଜର ଏକ ସହପାଠୀଙ୍କ ବାପା ବୁଣାକାର ଥିଲେ । ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ 'Dharohar' ଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୁରସ୍କୃତ:
ଦେବୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଟୀରଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡିକୁ କିପରି ଅତି ସହଜରେ ଜଣେ କିଣିପାରିବେ । ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ୱେବସାଇଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ସେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ମୋର ୱେବସାଇଟକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବି ।"
'ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକ'
ଏହି ୱେବସାଇଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଖୁବ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଆପ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ସର୍ଭର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ବୋଲି ଆକଳନ ରହୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି, ତାହା ଉଭୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
'ଦେବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା'
ସେହିପରି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇଏସଟି (Information Science & Technology) ବିଭାଗର ମେଣ୍ଟର ମନିଷ ରାୟ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଦେବୀ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ହୋଇ ୱେବସାଇଟ ତିଆରି କରିବା, ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ । ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଶ ଗର୍ବିତ । ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।
ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ । କେବଳ ଓଡିଶାରେ ହିଁ 2.5 ଲକ୍ଷ କାରିଗର ବା ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସାରା ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଣାକାର ଏଥିରେ ଯୋଡିହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ମାନର ଶାଢୀ ମିଳିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ