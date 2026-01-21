ETV Bharat / state

ନକଲି ଶାଢୀ ଚିହ୍ନାଇବ ‘ଧରୋହର’: ଠକାମୀରୁ ଶିଖିଲେ, ଛାତ୍ର ତିଆରି କଲେ ୱେବସାଇଟ

ଦାମୀ ପାଟ ଶାଢୀ ଟିଏ କିଣିବା ଆଗରୁ ସଠିକ୍‌ ମାନର ଶାଢୀ ମିଳିବ ବା ନାହିଁ ଅନେକ ଭାବିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୱେବସାଇଟ ।

ନକଲି ଶାଢୀ ଧରାଇବ 'ଧରୋହର', ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ୱେବସାଇଟ୍ (ETV Bharat GFX Team)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 6:50 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Dharohar କଟକ: ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବୋମକେଇ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ଶାଢୀ... ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ନାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଅନ୍‌ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଦାମୀ ଶାଢୀ ମଗାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶାଢୀର ଦାମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ମାନ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ । ବିଚରା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ଠକାମୀର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇଏସଟି (Information Science & Technology) ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାମୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଭିନ୍ନ କରାମତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ କିପରି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକାମୀରେ ପଡିବାରୁ ରୋକିବ... ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...

ନକଲି ଶାଢୀ ଚିହ୍ନାଇବ ‘ଧରୋହର’: ଠକାମୀରୁ ଶିଖିଲେ, ଛାତ୍ର ତିଆରି କଲେ ୱେବସାଇଟ (ETV Bharat Odisha)

'ଧରୋହର':

ଅନ୍‌ଲାଇନ ଯୁଗ । ଗ୍ରାହକ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଶାଢୀ ବହୁ ସମୟରେ ଅନ୍‌ଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମଗାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ଗ୍ରାହକ ଶାଢୀର ଦାମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ମାନର ଶାଢୀ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ ବୁଣାକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶାଢୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ପାଇ ପାରି କ୍ଷତି ସହିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି 'ଧରୋହର' (Dharohar) ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସଲି ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ତଥା ଶାଢୀ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ଓ ବୁଣାକାର ମଝିରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

Dharohar Website
'ଧରୋହର' ୱେବସାଇଟ୍ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି କାମ କରିବ ଧରୋହର ?

ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତଥା ଓଡିଆ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାଢୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଣାକାର କିମ୍ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିବ । ଏହି ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ବ୍ଲକ ଚେନ୍ (Block Chain) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ କେହି ବଦଳାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ବୁଣାକାର ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ କିଣିପାରିବେ । ବୁଣାକାର ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ରେତା ସଠିକ ସ୍ଥାନରୁ କିଣି ମଧ୍ୟ ଠକାମୀରେ ପଡିବେ ନାହିଁ ।

Devi Prasad Mishra, a third year student of the IST department of Ravenshaw University
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇଏସଟି ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ବୁଣାକାର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ?

ବୁଣାକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । ବୁଣାକାର ନିଜେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ୱେବ୍‌ସାଇଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୁଝି ନିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାନିତ କରି ସହଜରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ।


ଆପ୍‌ ଚିହ୍ନିବ ନକଲି ଶାଢୀ:
'ଧରୋହର' ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଢୀ କିମ୍ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବସ୍ତୁ ଉପରେ QR କୋର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ଫଳରେ କ୍ରେତା କିଣୁଥିବା ଜିନିଷର ମାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନିତ ହେଲେ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସହଜରେ ଧରାଯାଇପାରିବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ସଠିକ ଗ୍ରାହକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସଠିକ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ । ଏହି ୱେବସାଇଟ ବିଶେଷକରି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ , ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 30 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୁଣାକାର ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।

Dharohar Website
'ଧରୋହର' ୱେବସାଇଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
ୱେବସାଇଟ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରେରଣା:

ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ନିଜେ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦାମୀ ପାଟ୍ଟ ଶାଢୀ କିଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ପାଟ ଶାଢୀ ପାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମା' ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ କଲେଜର ଏକ ସହପାଠୀଙ୍କ ବାପା ବୁଣାକାର ଥିଲେ । ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ 'Dharohar' ଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ।

Ravenshaw University
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୁରସ୍କୃତ:

ଦେବୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଟୀରଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡିକୁ କିପରି ଅତି ସହଜରେ ଜଣେ କିଣିପାରିବେ । ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ୱେବସାଇଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ସେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ମୋର ୱେବସାଇଟକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବି ।"

Devi Prasad is working on the website with his mentor.
ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ସହ ୱେବସାଇଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ (ETV Bharat Odisha)

'ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକ'

ଏହି ୱେବସାଇଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଖୁବ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଆପ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ସର୍ଭର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ବୋଲି ଆକଳନ ରହୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି, ତାହା ଉଭୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

'ଦେବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା'


ସେହିପରି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇଏସଟି (Information Science & Technology) ବିଭାଗର ମେଣ୍ଟର ମନିଷ ରାୟ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଦେବୀ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ହୋଇ ୱେବସାଇଟ ତିଆରି କରିବା, ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ । ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଶ ଗର୍ବିତ । ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।

ଏହି ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ । କେବଳ ଓଡିଶାରେ ହିଁ 2.5 ଲକ୍ଷ କାରିଗର ବା ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସାରା ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଣାକାର ଏଥିରେ ଯୋଡିହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ମାନର ଶାଢୀ ମିଳିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

