ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
30 ଜଣ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର 35 ଜଣ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : August 9, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 8:26 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେନଟିଭ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ l ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 30 ଜଣ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅମିତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଭେନଟିଭ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା l
ସାଂସଦଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗିରଫ
ପେପର ଲିକ ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଛନ୍ତି l ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା l ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପେପର ଲିକ ଘଟଣା ନେଇ ବିରୋଧ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ଏମିତି ଆଗୁଆ ଗିରଫଦାରି କରିଥିଲା l
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ହଜାର ହାଜର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି l ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ l ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବିଜେପି ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା l ବାଜା ଗାଜା ସହ ବାଣ ଫୁଟେଇ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି; ନବୀନଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ରୋହିତଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର