ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 'ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ': 1552 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମାସେବ୍ୟାପୀ 'ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ' ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଳିଲେ ଦୀପ l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 17, 2026 at 7:22 PM IST
SAMBALPUR SEVA SANKALPA, ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମାସେବ୍ୟାପୀ 'ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ' ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଳିଲେ ଦୀପ l 1552 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ l ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ l
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିକାଶର ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଆଜିଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ମାସବ୍ୟାପୀ ସେବା ପକ୍ଷ ବା ସେବା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପୋଷଣ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ମିଳିମିଶି ଏହି 'ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ'ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସର ରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରେମେଡ଼ ସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 1552 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର 10 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ସହିତ ଘର ଓ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି । ସେହିପରି 200ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ପେନସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିତ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର