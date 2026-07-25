ETV Bharat / state

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ... CM ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ‘ଉଚ୍ଚ ନୈତିକତାର ପରିଚୟ’, ନବୀନ କହିଲେ ‘ଯୁବପିଢ଼ିର ବିଜୟ’

NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦ ଓ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦ ଓ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 25, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବିଶେଷକରି NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

  • ‘ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ହିତ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି’ : ମୋହନ ମାଝୀ

ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିଚୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ହିତ ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ନୀତିଆଦର୍ଶର ପରିଚାୟକ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି–୨୦୨୦ (NEP 2020) ଭଳି ଐତିହାସିକ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି।

ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏହି କର୍ମମୟ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ।”

  • ‘ଏହା ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଶେଷକରି Gen Zଙ୍କ ବିଜୟ’: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଶେଷକରି Gen Zଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

"ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷକରି ଜେନ୍-ଜି ପିଢ଼ିର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ସଶକ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜବାବଦେହିତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜନମତ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା । ଯେକୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବୋପରି । ଜନତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଠୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ । କୌଣସି ପଦ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଅବହେଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି।"

ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା । ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା । କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାରତର ନିର୍ମାତା । ଦେଶର ପ୍ରଗତି, ନବସୃଜନ ଓ ବିକାଶର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି । ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହାତରେ ସୁରକ୍ଷିତ । ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଦେଶପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ । ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ସଫଳତା ଓ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କାମନା କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରୁ, ଏହା ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"

  • ‘ନୀତିନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିଫଳନ’ : କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି NEP-2020 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସେ କୋଟି କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ନୀତିନିଷ୍ଠା, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ସେବାଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଫଳନ।

ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କର୍ମମୟ ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ନୂଆ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି।

  • ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ବାର୍ତ୍ତା

ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି; “ମୋର ଯୁବ ସାଥୀମାନେ, ଗତ ୪ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରହିଆସିଛି। ମୋର ସଦାବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏକ ସଶକ୍ତ, ସମାବେଶୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିର ଆକାଂକ୍ଷା, ଭାବନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ନୈତିକ ସଂକଳ୍ପ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଚାପ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ! 'X'ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିରୋଧୀ

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN
NEET PAPER LEAK
MOHAN CHARAN MAJHI
NAVEEN PATNAIK
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.