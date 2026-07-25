NEET ଝଡ଼ ନେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ... ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝଟକା !
ABVPର ଛାତ୍ର ନେତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂଗଠନର କୁଶଳ ରଣନୀତିକାରରୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୀନତି ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : July 25, 2026 at 8:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ସଂଗଠନ, ରଣନୀତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଚେହେରା ଭାବେ ପରିଚିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଶନିବାର ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିବାଦ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଙ୍କ ଲଗାତାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
July 25, 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ। କଲେଜ ଜୀବନରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ୧୯୮୫ରେ ତାଳଚେର କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ହେବା ପରେ ସେ ABVPର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂଗଠନରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ।
୧୯୯୮ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୦ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲଲହଡା ବିଧାନସଭା ଆସନର ବିଧାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ୨୦୦୪ରେ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।
୨୦୧୨ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବା ସହ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା, ଇସ୍ପାତ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କୁଶଳ ସଂଗଠକ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହରିୟାଣା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ।
୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପୁଣିଥରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP-2020)ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପାୟନର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରବେଶିକା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଦାବି ଓ NTAର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗାଇଥିଲା। ସଂସଦରୁ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏହି ବିବାଦର ରାଜନୈତିକ ପରିଣତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କେବଳ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦାୟ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜବାବଦେହି, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସମସ୍ତ ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହମତ ହେବାପରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦକୁ 'ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ' ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର