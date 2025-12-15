ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧାରଣା, ମୁହାଁମୁହିଁ ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ
ଧର୍ମଶାଳା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଗତକାଲିଠୁ ଧାରଣାରେ ବିଜେଡି । ବିଧାୟକ କହିଲେ ଘଟଣା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ରୋଟି ସେକିବା ଠିକ ନୁହେଁ ।
Dharmasala Vandalism Tense ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜୋର ଧରିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତି । ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପତିଆରା ଲଢେଇ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେନାପୁର ଥାନା ପନ୍ତୁରୀରେ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଏକାଧିକ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ସେପଟେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ।
ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ: ବିଜେଡିର ଚେତାବନୀ
ଧର୍ମଶାଳାର ଗଡ଼ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପନ୍ତୁରୀରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଣବଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକ ଉକ୍ତ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଭୋଜି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଧାୟକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚୁପ ରହୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିନା କାରଣରେ ଭୋଜି କରୁଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଡିଜିପି ଘଟଣା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି । ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମୋ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ । ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଭୟରେ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଘରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ବରଚିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି । ମା'ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି । ଖାଲି ଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି । ଡିଜିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ଆମେ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବୁ ।"
ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହିମାଂଶୁ:
ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଇନରୁ ଉପରେ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବଣଭୋଜି ଆୟୋଜନ ଓ ସେଠାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲି । ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜଣଙ୍କୁ ବାଡେଇଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି । ସେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ତା' ହିସାବରେ କାମ କରିବ । ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଗିରଫ ହେବେ । ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଥାନା ଓ ଏସପି ଅଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଛାଡି ଡିଜିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବସିବା ଏକ ପାଗଳାମୀ । ଧର୍ମଶାଳାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଛିଡା ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଓ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଶାଳାର ଲୋକ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ମାହତ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେମିତି ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସପିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ରୋଟି ସେକିବା ଠିକ ନୁହେଁ ।"
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି । ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପୋଲିସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କୌଣସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରନ୍ତି । ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ଯାହା ଯଥୋଚିତ କାମ କରିବା କଥା କରିବ ।"
