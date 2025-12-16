ରେଶମ ସହରରେ ଘିଅ-କାଜୁ ପିସ୍ତା ଧନୁ ମୁଆଁର କ୍ରେଜ୍, ବିଦେଶରେ ବି ଢେର୍ ଚାହିଦା
ପୂର୍ବରୁ ଲିଆ ସହିତ ଚିନି କିମ୍ୱା ଗୁଡକୁ ପାଗରୁ ଧନୁ ମୁଆଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଆଁର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି ।
Published : December 16, 2025 at 8:35 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: କୁହାଯାଏ ରେଶମ ସହରର ଧନୁ ମୁଆଁ ଯିଏ ଖାଇଛି ତାହାର ମଜ୍ଜା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜମିଥାଏ ମୁଆଁର ବ୍ୟବସାୟ । ଧନୁ ମୁଆଁ ପୂର୍ବରୁ ଚିନି ଏବଂ ଗୁଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ସମୟକ୍ରମେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି କାଜୁ, ପିସ୍ତା ସହିତ ଘିଅ ମୁଆଁର ଚାହିଦା । କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 600ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଦାମ୍ । ଏପରି ସୁଆଦିଆ ମୁଆଁର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥାଏ ।
200 ବର୍ଷର ଏହି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା:
ପ୍ରତ୍ୟେକବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ମୁଆଁ ବ୍ୟବସାୟ ବେଶ ଜମିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ମୁଆଁ କ୍ରୟ କରି ନେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସହରରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷର ଏହି ପୁରାତନ ଧନୁ ମୁଆଁର ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଚିନି ଏବଂ ଗୁଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଆଁର ସ୍ଥାନ ନେଇଉଛି ଘିଅ ମୁଆଁ । କାଜୁ ଘିଅ ମୁଆଁ, କାଜୁ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଘିଅ ମୁଆଁ ସହିତ ଭଜା ଘିଅ ମୁଆଁ ଏବଂ ଚିନାବାଦମ ମୁଆଁ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ପୂର୍ବରୁ ଲିଆ ସହିତ ଚିନି କିମ୍ୱା ଗୁଡକୁ ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଆଁର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି ।
୪୫ ଦିନ ଧରି ଜମେ ବ୍ୟବସାୟ:
ସାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଆଁର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନିଜ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଆଁକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଆଁକୁ ଉପହାର ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠି ଜମିଥାଏ ମୁଆଁର ବ୍ୟବସାୟ । ଦୁଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବଧି 30 ଦିନ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଦିନ ଧରି ଜମିଥାଏ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ।
ଘିଅ ମୁଆଁର ଚାହିଦା:
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଧନୁ ମୁଆଁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମୁଆଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିନି ଓ ଗୁଡ ମୁଆଁର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମୟ କ୍ରମେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ବଜାରରେ ଘିଅ ମୁଆଁର ମହକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାହାକୁ ହିଁ କ୍ରୟ କରି ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା’ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା’ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଆଁ ପୂଜା ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚଳିତବର୍ଷର ମୁଆଁ ବ୍ୟବସାୟ । ଏପରିକି ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଘିଅ ମୁଆଁର ମହକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହରର ବଡ଼ବଜାର, ସାନବଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନବିକା ସାହି, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଓ ହରିଡ଼ାଖଣ୍ଡି, ଆସ୍କା ରୋଡ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଆଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗାମୀ ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଆଁ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହିପରି ଧନୁ ମୁଆଁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରିବଟା କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧା ମୁଆଁର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ଶହେ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘିଅ ମୁଆଁର ଦର 600 ଟଙ୍କାରୁ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଆଁର ଦର ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସେପଟେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ନଜରରେ ରଖି ବଜାରରେ ଭଜା ମୁଆଁ, ଘିଅ ମୁଆଁ, କାକୁ ମୁଆଁ, ପିସ୍ତା ମୁଆଁ, ବାଦାମ ମୁଆଁ, ନଡ଼ିଆପାତି ମୁଆଁ, ଗୁଡ଼ ମୁଆଁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଆଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ମୁଆଁର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସାନବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସାହୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର । ଏହି ଭଣ୍ଡାରର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ ଶରତ କୁମାର ରେଡି କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ରକାରର ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ପ୍ରଥମଟି କାଜୁ ପିସ୍ତା ମୁଆଁ ଓ ଦ୍ବିତୀୟଟି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଆଁର କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୪୦ ଟଙ୍କା, ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଏପରି ଭଳିକି ଭଳି ଦର ରହିଛି । ଏହା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଚାଲିବ । ଗତ ବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା । ଏପରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ଆମ ଠାରୁ ଧନୁ ମୁଆଁ କ୍ରୟକରି ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ମୁଆଁକୁ କୋରାପୁଟ , ରାୟଗଡା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଯାଇଥାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଆଁକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ପଡୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପଠାଇଥାଉ । ଏପରିକି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଆଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି । ୧୫ ଦିନରୁ ୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ବାଲିଟି ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଟିଟି ଉଭୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥାଉ ।
ମୁଆଁର ବଡ ଆଦର:
ଧନୁ ମୁଆଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କର୍ପୋରେଟର ଦଣ୍ଡପାଣି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରାତନ କାଳରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୁଆଁ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅତିଥି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଆଁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମୁଆଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ସହରବାସୀ ପ୍ରଥମେ ମା’ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଆଁକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଚିନି ଏବଂ ଗୁଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମୁଆଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ମୁଆଁ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୁଡରେ ମିଶ୍ରିତ ଏହି ମୁଆଁକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ମୁଆଁକୁ ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ବେଶ ଚାହିଦା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ।"
ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ:
ସେପଟେ ସହରବାସିନ୍ଦା ପି.ଜଗଦୀଶ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସାରା ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମୟରେ କେବଳ ମୁଆଁ ହିଁ ଅନେକ ଖୁସିର ସହିତ ଖାଉଥିଲୁ । ମନ୍ଦିରରୁ ମୁଆଁ ଭୋଗ ହୋଇ ପ୍ରତେକ ଘରରେ ଏହି ମୁଆଁକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ମୁଆଁକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକାରୀ । ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଗୁଡର ପରିମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ।"
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି:
ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଆଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଆଁରେ ଅନେକ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସହିତ ଅଲେଇଚ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ରହିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସହରର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୁଆଁକୁ କିଲୋ ପ୍ରତି ଛଅ ଶହ ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରି ବିଦେଶକୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୋରିଅର ଯୋଗେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର