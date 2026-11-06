ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧନତେରସର ଉତ୍ସାହ: ସୁନା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗହଳି
ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 6, 2026 at 10:24 PM IST
DHANTERAS GOLD MARKET, ସମ୍ବଲପୁର : ଆଜି ପବିତ୍ର ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବା ଧନତେରସ l ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ଆରାଧନାର ବିଶେଷ ସମୟ l ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଘରକୁ ଶୁଭ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣିବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି l ସେହି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
ସୁନା ଓ ରୁପା ଦୋକାନରେ ଧନୀ-ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଧନତେରସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଶୋ’ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳୁ ହିଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା l ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ଓ ରୁପା କିଣିବାକୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ l
ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି l ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ କ୍ରୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ଅବନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ l କିଛି ଲୋକ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ମୁଦି, ଚେନ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗହଣା କିଣିଥିବା ବେଳେ, ଅତ୍ୟାଧିକ ଦର ହେତୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗ୍ରାହକ ରୁପା ମୁଦ୍ରା, ରୁପା ବାସନ କୁସନ ଓ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି l
ସୁନା କଣିବାକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପଦ୍ମାଳୟା ଯୋଶୀ କୁହନ୍ତି, "ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମା ତଥା ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିଛି ଯେ ଧନତେରସ ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର l ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସୁନା ଦର ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା କିଣିଥାଉ l ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି କୌଣସି ଫରକ ପକେଇ ପାରୁନାହିଁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ଭିଡ଼: ଗୋଲବଜାର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋଲବଜାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଦିନ ସାରା ପୂରା ବଜାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା l ଲୋକେ ନିଜ ଗାଡ଼ିମୋଟର ରଖି ବଜାର ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା l
ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଘରୋଇ ଜିନିଷର ଚାହିଦା
ଧନତେରସ କେବଳ ସୁନା-ରୁପାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ପିତ୍ତଳ, ତମ୍ବା ପାତ୍ର, ଝାଡୁ, ଲୁଣ, ମୁଗ, ହଳଦୀ, ଧନିଆ ଓ କଉଡ଼ି ଆଣିଲେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ଏହି କାରଣରୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଝାଡୁ ଓ ଲୁଣ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନୂଆ ଝାଡୁ ଓ ଲୁଣ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ମାଟି ଦୀପ, ତେଲ, ସଳିତା, କଉଡ଼ି, ଧନିଆ, ମୁଗ ଓ ହଳଦୀ, ସଜାବଟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଘର ଆଗରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୋଲି, ଧାତୁ ପାତ୍ର: ପିତ୍ତଳ ଓ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
ସୁନା-ରୁପାର ଦର ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ବି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ନେଇ ଥିବା ଉତ୍ସାହ ଆଗରେ ତାହା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି l ଧନତେରସର ଏହି ବଜାର ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସହରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସୁନା ଦରରେ ନିଆଁ, ତଥାପି ଧନତେରସ୍ ବଜାରରେ ଭିଡ଼; ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ୟାଶନ୍ର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରାଜଧାନୀରେ ୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଦୋକାନ: ୩୬୦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗାଇଡଲାଇନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର