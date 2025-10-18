ସୁନା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ତଥାପି ଧନତେରସରେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼
ଆଜି ଧନତେରାସରେ କଟକ ସୁନା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ବେ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଅଳଙ୍କାର କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ।
Published : October 18, 2025 at 5:21 PM IST
DHANTERAS 2025 କଟକ: ଆଜି ଧନତେରସ । ଆଜିର ଦିନରେ ଧନନ୍ତ୍ୱରୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ଆଜି ସୁନା, ରୂପା, ବାସନ, ଝାଡୁ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ବାସନ କିଣିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଘରକୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧନତେରାସରେ ଘରକୁ ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳହଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଫର ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷେ ପାର କରିଛି ସୁନା । ଫଳରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁନା କିଣିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାର କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଝାଡୁ କିଣିନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଧନତେରାସରେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଭିଡ:
ଧନତେରାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । କିଏ ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ସୁନା କିଣିଲେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏବର୍ଷ ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି । ଯଦିଓ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ କଟକରେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଚଢା ଦରକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ତାହାଠାରୁ ଏଥର କମ୍ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁନା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି ।
"ରେଟ ବଢ଼ିଛି, ଚାହିଦା କମିନି":
ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସୁନା ରେଟ ବଢ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା କମିନି । କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଗ୍ରାହକ ସୁନା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଚାହିଦା ବି ରହିଛି । ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1 ଲକ୍ଷ 19 ହଜାର 950 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗତକାଲି ସୁନା 1 ଲକ୍ଷ 21 ହଜାର 700 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସୁନା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳାତ ରହିଛି । ତେଣୁ ରେଟ୍ ବଢିଲେ ବି ଗ୍ରାହକ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ଉପରେ ଅଫର ଓ ଅଳଙ୍କାର କିଣିଲେ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"
- ଆଜିର ସୁନା ଦର (10 ଗ୍ରାମ): 1,19, 950
- ଗତକାଲି ସୁନା ଦର (10 ଗ୍ରାମ) ଥିଲା: 1,21,700
ଗ୍ରାହକ ଦିବ୍ୟପ୍ରକାଶ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଧନତେରାସରେ କିଛି ଅଳଙ୍କାର କିଣିଥାଉ । ବଢ଼ିଥିବା ଦଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ।"
ଅଳଙ୍କାର ବଦଳରେ ଝାଡୁ:
ସେପଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାହକ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ନ କିଣି କେବଳ ଝାଡୁ କିଣି ଘରକୁ ନେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି । ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଦିନରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ବି କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ନେଲେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ସୁନା ଦର ଅଧିକ ଥିବାରୁ କିଣି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରକୁ ଝାଡୁ କିଣି ନେଉଛୁ । ଗତ ବର୍ଷ ସୁନା କିଣିଥିଲୁ । ଏବର୍ଷ ରେଟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କିଣିପାରୁ ନାହୁଁ ।"
ଗ୍ରାହକ ଦେବରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଯାହା କିଣିକିଣି କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁନା ଦର ଏତେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଝାଡୁ କିଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ।"
