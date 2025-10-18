ETV Bharat / state

ସୁନା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ତଥାପି ଧନତେରସରେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼

ଆଜି ଧନତେରାସରେ କଟକ ସୁନା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ବେ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଅଳଙ୍କାର କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ।

Dhanteras 2025 Gold Silver Price Hike Instead Of Jewellers Customer Buying Broom
Dhanteras 2025 Gold Silver Price Hike Instead Of Jewellers Customer Buying Broom (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
DHANTERAS 2025 କଟକ: ଆଜି ଧନତେରସ । ଆଜିର ଦିନରେ ଧନନ୍ତ୍ୱରୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ଆଜି ସୁନା, ରୂପା, ବାସନ, ଝାଡୁ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ବାସନ କିଣିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଘରକୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧନତେରାସରେ ଘରକୁ ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳହଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଫର ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷେ ପାର କରିଛି ସୁନା । ଫଳରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁନା କିଣିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାର କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଝାଡୁ କିଣିନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଧନତେରାସରେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଭିଡ:

ଧନତେରାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । କିଏ ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ସୁନା କିଣିଲେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏବର୍ଷ ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି । ଯଦିଓ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ କଟକରେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଚଢା ଦରକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ତାହାଠାରୁ ଏଥର କମ୍‌ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁନା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି ।

Dhanteras 2025
Dhanteras 2025 (ETV Bharat)

"ରେଟ ବଢ଼ିଛି, ଚାହିଦା କମିନି":

ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସୁନା ରେଟ ବଢ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା କମିନି । କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଗ୍ରାହକ ସୁନା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଚାହିଦା ବି ରହିଛି । ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1 ଲକ୍ଷ 19 ହଜାର 950 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗତକାଲି ସୁନା 1 ଲକ୍ଷ 21 ହଜାର 700 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସୁନା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳାତ ରହିଛି । ତେଣୁ ରେଟ୍‌ ବଢିଲେ ବି ଗ୍ରାହକ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ଉପରେ ଅଫର ଓ ଅଳଙ୍କାର କିଣିଲେ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"

  • ଆଜିର ସୁନା ଦର (10 ଗ୍ରାମ): 1,19, 950
  • ଗତକାଲି ସୁନା ଦର (10 ଗ୍ରାମ) ଥିଲା: 1,21,700
Dhanteras 2025
Dhanteras 2025 (ETV Bharat)

ଗ୍ରାହକ ଦିବ୍ୟପ୍ରକାଶ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଧନତେରାସରେ କିଛି ଅଳଙ୍କାର କିଣିଥାଉ । ବଢ଼ିଥିବା ଦଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ।"

ଅଳଙ୍କାର ବଦଳରେ ଝାଡୁ:

ସେପଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାହକ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ନ କିଣି କେବଳ ଝାଡୁ କିଣି ଘରକୁ ନେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି । ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଦିନରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ବି କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ନେଲେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ସୁନା ଦର ଅଧିକ ଥିବାରୁ କିଣି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରକୁ ଝାଡୁ କିଣି ନେଉଛୁ । ଗତ ବର୍ଷ ସୁନା କିଣିଥିଲୁ । ଏବର୍ଷ ରେଟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କିଣିପାରୁ ନାହୁଁ ।"

Dhanteras 2025
Dhanteras 2025 (ETV Bharat)

Dhanteras 2025
Dhanteras 2025 (ETV Bharat)

ଗ୍ରାହକ ଦେବରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଯାହା କିଣିକିଣି କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁନା ଦର ଏତେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଝାଡୁ କିଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ।"

Dhanteras 2025
Dhanteras 2025 (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

