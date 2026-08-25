ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ
ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 25, 2026 at 8:39 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଧାଡିରେ ଯାଇ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ସେପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଲେ ସେବାୟତ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସାତ ପାହାଚ ଦେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ୫ଟି ରାମ୍ପରେ ଚଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ୮ରୁ ୧୦ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।
ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଭକ୍ତ:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଶୋକ ରାୟ କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନେଇ କୌଣସି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ୍ ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଲାଗୁନି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ । ଏହା ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।
ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମଡେଲକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସାତ ପାହାଚରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଯିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ । ତେବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।
ଏପରି କହିଲେ ସେବାୟତ...
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଅଭିଜ୍ଞ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇନାହିଁ । ଏବେ ଯେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ । ହେଲେ କାଠ ରାମ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ଓ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ୍ ସମୟ ଯିବ । ଏହା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ୍ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ। ଏହା ହାଲୁକା ହେବ । ଏହାକୁ ନେବା ଆଣିବା ସହଜ ହେବା ସହ କମ୍ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲଗାଯାଇ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ । ଏଣୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କାଠ ବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ହେଉ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ।
୨୦୨୫ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ଏସଓପି । ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହା କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେନେଇ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ । ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ହେବା ଯାଏଁ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ରାମ୍ପ ପକାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୁ । ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ । ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୩ ରୁ ୪ ମାସ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଘଣ୍ଟାରେ ୮ ରୁ୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭକ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ