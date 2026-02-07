ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନେଇ DGSର ପଦକ୍ଷେପ, ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଓଡ଼ିଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭି କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ।
Published : February 7, 2026 at 10:39 AM IST
Merchant Navy Cadet Missing ଭୁବନେଶ୍ବର: ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭି କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 5 ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଜାହାଜରୁ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGS) ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ସିପିଂ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିଖୋଜ:
ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ସମନ୍ୱିତ ସନ୍ଧାନ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଫ୍ଲାଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଶାସନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ମରିସସ୍ (MRCC ମରିସସ୍), ଜାହାଜର P&I କ୍ଲବ୍, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ନାବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ସମାଜ (SWFS) ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ MRCC ମରିସସରେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆଖପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଜାହାଜର ସହାୟତାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଖୋଜ ସାର୍ଥକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ (NOK)ଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲାଟି ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଫ୍ୟକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ:
ସାର୍ଥକଙ୍କ ନିଖୋଜକୁ ନେଇ ବନ୍ଦର, ସିପିଂ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଚିଠିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ନିଖୋଜ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ୁଛି । ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଚୀନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ନିଖୋଜ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଆପଣ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।"
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା:
ସାର୍ଥକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ମାମଲାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।