ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଡିଜିପି; ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା
ଓଡ଼ିଶା - ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ଦାତୁନାମା CRPF କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ପରେ ଜାମଙ୍ଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ IR ବାଟାଲିୟନ କ୍ୟାମ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି।
Published : October 25, 2025 at 10:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଆଜି(ଶନିବାର) ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଜି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ସଜାଗ ଓ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା - ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ଦାତୁନାମା CRPF କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ପରେ ଜାମଙ୍ଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ IR ବାଟାଲିୟନ କ୍ୟାମ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନଙ୍କ ସହ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଉପନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜିପି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜି ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାଓ ଦମନ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ରଣନୀତି ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ କରିବା ଉପରେ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତାର ଧାରା ୧୨୬ ଓ ୧୨୯ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିରୋଧ ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବେଆଇନ ମଦ ଜବତ ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ୱାରେଣ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହାଛଡ଼ା EVM ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ CCTV କଭରେଜ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ECI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କଡାକଡି ଅନୁପାଳନ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସମାପନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ କଡ଼ା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଭିଆଇପି ଓ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସଦର ମହକୁମା ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିଜିପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ରାଜେଶ କୁମାର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିପି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଡିଆଇଜି ଅପେରସନ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂହ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡ. କେ. ଭି. ସିଂହ, ନୂଆପଡ଼ା ଏସପି ଅମୃତ ପାଲ ସିଂହ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଦ ଛୁଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜେପିର ନୂଆପଡ଼ା ରଣନୀତି; କେଭି ଓ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିବେ 8 ଜୋନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର