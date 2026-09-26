ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା: ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 26, 2026 at 8:20 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅପରାଧ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅପରାଧ ସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ 'ମନି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ମୋଡ୍ୟୁଲ୍' :
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ସାଇବର ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି । 'ମନି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ମୋଡ୍ୟୁଲ୍' ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତା ଜବତ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ଏବଂ ମୋଟ ଅଭିଯୋଗର ପାଖାପାଖି ୯୦% ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି ।"
ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର:
"ନିଶା କାରବାର ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଘଠିତ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସଂବେଦନଶୀଳ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ନିଶା କାରବାର ଚଲାଉଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି" ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟତଃ ମାଓମୁକ୍ତ:
ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ଗତିବିଧି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (Central Security Forces) ର ଯୁଗ୍ମ ଅପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ତଥାପି କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି ।
"ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ କନଭିକ୍ସନ ହାର (Conviction Rate) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଓ ନିଶା କବଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଓ କାଉନସେଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଡିଜିପିଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର