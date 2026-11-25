ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା IIC ଗୟାନନ୍ଦ ସାହାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି: କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ
ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 25, 2026 at 11:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା (UPD) ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୟାନନ୍ଦ ଶାହା ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଆଜି (ବୁଧବାର) ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ ନକରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯଆଇଛି, ସେ ନେଇ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଏକ Medico-Legal Caseରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳାରେ ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ୫୮ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଆଇସି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପୁଅଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ବିନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ଠାବ, ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୪ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିବେଶ ନାଁରେ ୨୯.୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ; ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍
ଗୟାନନ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ SI ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପରେ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ କିଛି ମାସ ତଳେ ବଦଳି ହୋଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର