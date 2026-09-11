ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ଡିଜିପିଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦୀଘାରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା STF
ଆଜିଠୁ ଏହି କେଶକୁ ନେଇ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ୩ରୁ ୪ ଦିନ ଭିତରେ ମାମଲାର ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍
Published : September 11, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 5:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଠାବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF)କୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି।
ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଘଟଣାରେ STF ତଦନ୍ତ କରୁ ବୋଲି ଆମକୁ PCCF ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାକୁ STF ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି। ଆଜିଠୁ ଏହି କେଶକୁ ନେଇ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମାମଲାର ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। STF ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। STF ର wildlife wing ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର କରିବ ଆମେ ଯିବୁ। ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ, କିଏ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆଦି ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି' ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟକ୍ଷପକ୍ଷରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଠାବ ହେବା ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ STF ଟିମ୍ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏସଟିଏଫ୍ କାବୁ କରିଛି। ତେବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉକ୍ତ କଳାରଙ୍ଗର ଥର୍ ଗାଡ଼ି ହୋଟେଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବୋଲି STF ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।
ବାଲେଶ୍ବରରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ ସେ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୁନି କୁନି ଅତିଥି କିପରି ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମା’ଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅବସାଦରେ ରହିଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଖାଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ।
ସେହିପରି ବିଦେଶୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବୈଧ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହେଲେ ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପଥ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଦେଶୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଏହି ବେଆଇନ ପରିବହନରେ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ପରେ ଆଜି ଡିଜି ଏହି ମାମଲର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏସଟିଏଫକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିଜି କହିଛନ୍ତି 'ଏସଟିଏଫ ସନ୍ଦେହରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ କିଛି କହିହେବନି । ପୂରା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ? ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ PCCF
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି, ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ