ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ କାମରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆବେଦନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଛୁଟି- DGP
ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା । ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ । ଛୁଟି ଆବେଦନକୁ ସହାନୁଭୂତିର ସହ ବିଚାର କରାଯିବ ।
Published : November 26, 2026 at 5:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କୁ କଠିନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଛାଡ଼ ସହ ନାଇଟ୍ ଓ ଗାର୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ରିହାତି ମିଳିବ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରି ଓ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କେୟାର ନେବ ପୋଲିସ ବିଭାଗ । ଆବେଦନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଛୁଟି । ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସି ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ।
ବର୍ଷକୁ ଅତିରିକ୍ତ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛୁଟି ଆବେଦନକୁ ସହାନୁଭୂତିର ସହ ବିଚାର କରାଯିବ । ଏନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି, ଡିସିପି ଓ ଏସ୍ଆର୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆମକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଅ, ସ୍ବଳ୍ପ ଦରମାରେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବୁ: ପୋଲିସ ସଂଘ
ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ କାମରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି-
ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ବିଭାଗର ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ କାମରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରି ଓ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କେୟାର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନେବ । ମହିଳା ପୋଲିସ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଯତ୍ନ ସହ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ଆଶ୍ବସ୍ତିବାଣୀ-
"ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରି ଓ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କେୟାର ନେବ ପୋଲିସ ବିଭାଗ । ମହିଳା ପୋଲିସ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ବଦଳାଇ ପାରିବେ," କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜିପି ।
ତେବେ ନିକଟକେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଳ ସିପାହୀ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦାବି ରଖିଥିଲେ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି:
ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସଂଘ ସଭାପତି ଅସିତ ଜେନା କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛୁ ସେତିକିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
୧୯୮୬ ମସିହାରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଲ୍ଥ ଇନସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆସିଛୁ । ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ଯଦି ସରକାର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ୭୦ ହଜାର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିତ ସଂଘ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଳ ସିପାହୀ ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର