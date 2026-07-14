ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୨୫ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍ ସହ ୨୦ କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ମୁତୟନ

ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସିଂହଦ୍ୱାର, ରେଳଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରତଟ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

DG Sudhanshu Sarangi reviews final preparations of Fire Department for Rath Yatra
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 1:41 PM IST

|

Updated : July 14, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ:ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଡ. ରମାଶଙ୍କର ଦାଶ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଜରୁରିକାଳୀନ ସେବା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡ. ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରିକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡ. ସୁକଦେବ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

DG Sudhanshu Sarangi reviews final preparations of Fire Department for Rath Yatra
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)

ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସିଂହଦ୍ୱାର, ରେଳଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରତଟ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୧୧ଟି ୱାଟର ଟେଣ୍ଡର, ୬ଟି ମିସ୍ଟ ବାଇକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

DG Sudhanshu Sarangi reviews final preparations of Fire Department for Rath Yatra
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)



ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମଲ୍ଟିପୋଜ କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ୟୁନିଟ୍, ସମୁଦ୍ର ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୪୪୮ ଲାଇଫଗାର୍ଡ, ‘୮ ଟି ଅଲ୍-ଟେରେନ ଭେଇକିଲ୍ ଓ ୬ଟି ଇନଫ୍ଲାଟେବଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

DG Sudhanshu Sarangi reviews final preparations of Fire Department for Rath Yatra
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)



ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ୨୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଉପକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ୬ଟି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟିଂ ଫାୟାର ଟାୱାର,୨୦ଟି କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୫୬ଟି ହାଇପାୱାର ପମ୍ପ ଓ ହାଇଟ୍ରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

DG Sudhanshu Sarangi reviews final preparations of Fire Department for Rath Yatra
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)



ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବମୋଟ ୮୩୯ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ୧୭୫ ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ, ୩୩୩ ଜଣ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ୪୪୮ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଏବଂ ୭୨ଟି ବହୁମୁଖୀ ଯାନ ସହ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ କମାଣ୍ଡ ଭେହିକିଲ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

DG Sudhanshu Sarangi reviews final preparations of Fire Department for Rath Yatra
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି (Etv Bharat)

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଭିଏଚଏଫ ଓ୍ୱାରଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଭାବନା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି।'


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ବଢୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କବଚ; ବଡଦାଣ୍ଡରେ 8 ଅସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେବା ଯୋଗାଇବେ 230 ଜଣ ଡାକ୍ତର

Last Updated : July 14, 2026 at 1:53 PM IST

TAGGED:

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
DG SUDHANSHU SARANGI
RATH YATRA FIRE DEPARTMENT
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.