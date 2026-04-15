ଏଣିକି ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ; ନାଟ ମଣ୍ଡପ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଯୋଜନା ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Devotees will book slots to visit lord jagannath
ଏଣିକି ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 6:44 PM IST

Updated : April 15, 2026 at 6:50 PM IST

4 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ ପୁରୀ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଉଭୟ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯୋଜନା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଲଡିଂ ଏରିଆରେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।

ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି । ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବ ଭଳି ଧାଡି ଦର୍ଶନ (ବ୍ୟାରିକେଟ ଦର୍ଶନ) ସହ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଯୋଜନା ହେଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରିଥିବେ ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଲଡିଂ ଏରିଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବେ । ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପକାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।''

ଆଗକୁ ବଢିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆଜିଠୁ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ସମସ୍ୟା ବଢିବ

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ବାଧିକ ସାଢ଼େ ୪ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର ଭକ୍ତ ଏକାସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଚାଲେ । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । କାରଣ ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ୨ରୁ ଅଢେ଼ଇ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩ରୁ ସାଢ଼େ ୩ ଗୁଣ ବଢିବ । ସାଧାରଣ ଦିନରେ ୬୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ, ଆଗକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବ । ସବୁ ଯୋଜନା ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ କରାଯିବ । ସଫଳତା ମିଳିଲେ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।"

ଅନଲାଇନ ଦର୍ଶନରେ ଭିଡ କମିବ

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ''ଅନଲାଇନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ତିରୁପତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ସେଠାରେ ଭିଡ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଯଦି ନିତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ୱ ହୁଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ କିଛି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ। ଭକ୍ତମାନେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ୍ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।''




'ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ'

ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର କୁହନ୍ତି, ''ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ବହୁତ୍ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ଏଣୁ ଅନଲାଇନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କେତେ ଦିନକୁ ଅନଲାଇନ ଦର୍ଶନ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ୍।''

'ଶ୍ରମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି'

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୁଦନ ସିଂହାରୀ କୁହନ୍ତି,''ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଶ୍ରମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ମତ ରଖିବୁ। ତେବେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ବଡ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି।''

କଣ କୁହନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ

ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଅନେକଥର ପୂଜା ବସୁଥିବା ବେଳେ ପହୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ନୀତି ରହିଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ବିଳମ୍ବିତ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଲେ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଙ୍ଗ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଭଳି ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ ବୁକିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଏହାର ସୁଫଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦିନକୁ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷାଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କରିବେ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର

