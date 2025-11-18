ମିଳୁନି ଧର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥାନ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ।
ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏଣେ ତେଣେ ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯଥେଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାଳାର ଅଭାବ ତଥା ଧର୍ମଶାଳା ବିଷୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ ଏପରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଆବାସର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଉଛି ।
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଶୀତ କାକରରେ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି । ସକାଳ ହେଲେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ସହରରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ରାତିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ଭାବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଧର୍ମଶାଳା ପାଲଟିଲାଣି ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ:
ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଧର୍ମଶାଳା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରାତି ଯାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ । ହେଲେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଏବେ ବ୍ୟବସାୟମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଖୋଦ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଅଧିନରେ ରଖିଛି । ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲଜ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଆଦିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବାଗେଡିଆ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅଫିସ ରହିଛି । ସେହିପରି ବଡଦାଣ୍ଡ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଥିବା ଡୁଡୁୱାଲ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯାତ୍ରୀ ରହଣି ବ୍ୟବସାୟ, ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି ।
ସ୍ବଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ:
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଅବା ମାଗଣାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଭକ୍ତଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଜ ରାତିରେ ରୁମ୍ ପିଛା ୧୦୦୦ ରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଦର ରଖିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଲଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗରିବ ଭକ୍ତଟିଏ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତ କାକରରେ ରାତି କାଟି ସକାଳୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି । ମହିଳା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଶୀତ କାକରରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କାଟିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଲୋକଙ୍କ ରାତ୍ରୀ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ:
କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଳ୍ପନା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି । ସକାଳେ ଟ୍ରେନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଛୁ । ଘରୁ ଆଣିଥିବା କିଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତି କାଟିବୁ । ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଠାରେ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ରାତ୍ରୀ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ସରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ରାତ୍ରି ରହଣି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍ ।"
ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବେଶି ଜଣାନାହିଁ:
ବିହାର ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଙ୍କଜ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି । ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଗଲି । ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଭରସା ଆସିଲା । ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଏଥି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ରହିଛି, ସେଠାର ମାଗଣାରେ ରହିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଥିବା କହି ରୁମ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କିଛି ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଗରିବ ଭକ୍ତମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।"
ରାତ୍ରି ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ:
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଅନେକ ମଠ ଥିଲା । ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଅବା ମାଗଣାରେ ରାତିରେ ରହୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ମଠ ନାହିଁ । ଲଜର ଦାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲଜ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାତିରେ ଶୀତ କାକରରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଗରିବ ଭକ୍ତମାନେ ରାତିରେ ମାଗଣାରେ ରହଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ଶୋଇ ରହିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ରାତ୍ରୀ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଶୀତ କାକରରେ ରାତିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଶୋଉଥିବା ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ରାତ୍ରି ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ।"
ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀରେ ଥିବା ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଆମର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
