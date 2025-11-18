ETV Bharat / state

ମିଳୁନି ଧର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥାନ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ।

Devotees take refuge in Puri Badadanda
ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଶୋଇରହିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏଣେ ତେଣେ ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯଥେଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାଳାର ଅଭାବ ତଥା ଧର୍ମଶାଳା ବିଷୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ ଏପରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଆବାସର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଉଛି ।

ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଶୋଇରହିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଶୀତ କାକରରେ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି । ସକାଳ ହେଲେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ସହରରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ରାତିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ଭାବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ।

The devotees are spending the night in Badadanda.
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)

ଧର୍ମଶାଳା ପାଲଟିଲାଣି ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ:

ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଧର୍ମଶାଳା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରାତି ଯାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ । ହେଲେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଏବେ ବ୍ୟବସାୟମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଖୋଦ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଅଧିନରେ ରଖିଛି । ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲଜ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଆଦିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବାଗେଡିଆ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅଫିସ ରହିଛି । ସେହିପରି ବଡଦାଣ୍ଡ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଥିବା ଡୁଡୁୱାଲ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯାତ୍ରୀ ରହଣି ବ୍ୟବସାୟ, ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି ।

ସ୍ବଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ:
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଅବା ମାଗଣାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଭକ୍ତଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଜ ରାତିରେ ରୁମ୍ ପିଛା ୧୦୦୦ ରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଦର ରଖିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଲଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗରିବ ଭକ୍ତଟିଏ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତ କାକରରେ ରାତି କାଟି ସକାଳୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି । ମହିଳା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଶୀତ କାକରରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କାଟିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Puri Dharmashala
ପୁରୀ ଧର୍ମଶାଳା (ETV Bharat Odisha)



ଲୋକଙ୍କ ରାତ୍ରୀ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ:
କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଳ୍ପନା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି । ସକାଳେ ଟ୍ରେନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଛୁ । ଘରୁ ଆଣିଥିବା କିଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତି କାଟିବୁ । ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଠାରେ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ରାତ୍ରୀ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ସରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ରାତ୍ରି ରହଣି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍ ।"

Many devotees have taken shelter in the cold night at Badadanda in Puri
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତ ରାତିରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବେଶି ଜଣାନାହିଁ:
ବିହାର ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଙ୍କଜ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି । ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଗଲି । ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଭରସା ଆସିଲା । ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଏଥି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ରହିଛି, ସେଠାର ମାଗଣାରେ ରହିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଥିବା କହି ରୁମ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କିଛି ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଗରିବ ଭକ୍ତମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।"

Devotees take shelter in Puri Badadanda
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ରାତ୍ରି ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ:

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଅନେକ ମଠ ଥିଲା । ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଅବା ମାଗଣାରେ ରାତିରେ ରହୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ମଠ ନାହିଁ । ଲଜର ଦାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲଜ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାତିରେ ଶୀତ କାକରରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଗରିବ ଭକ୍ତମାନେ ରାତିରେ ମାଗଣାରେ ରହଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ଶୋଇ ରହିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ରାତ୍ରୀ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଶୀତ କାକରରେ ରାତିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଶୋଉଥିବା ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ରାତ୍ରି ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ।"

Devotees take refuge in Puri Badadanda
ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀରେ ଥିବା ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଆମର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"

Devotees take refuge in Puri Badadanda
ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଶୋଇରହିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

