ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ୨ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବିକଲେ ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 20, 2026 at 10:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଟକର ଅନୀଲ ଦାସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଅଶୋକ ସୁବାରେ ରାଇକରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ବା CMRFରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ସରକାର :-
ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଲୁଚାଉ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୩ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦିନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ସିଡିଏମଓ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଦଳାଚକଟା ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।"
ସତ ସ୍ୱୀକାର ବଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଛ କୁହାଉଛି ପ୍ରଶାସନ :-
ହେଲେ ଏହି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଛ ବିବୃତି ଦିଆ କରାଉଛନ୍ତି । ଏହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ‘ଅସୁସ୍ଥତା’ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସବୁ କାଳିଆର ଇଛା କହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ଯାହା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆମର ଦାବି । ଆଗକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଦେବନୀତି କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସରକାର ସେନେଇ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରଥଯାତ୍ରା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳରେ ଖସି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି-ବିରୋଧୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି ଦଳାଚକଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର