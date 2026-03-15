ଜଗା ଦୁଆରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼; ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲ ଭକ୍ତ, ସେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି

ଛୁଟିଦିନରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଛାଇ ପାଇଁ ନାହିଁ କପଡ଼ା ସେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କଲବଲ ଭକ୍ତ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 15, 2026 at 7:47 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭିଡ଼ ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ, ସିଂହଦ୍ଵାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମରଚିକୋଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍‌ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ ପିଚୁ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ ।

ସେପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭକ୍ତ ଅଣନିଃଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କପଡ଼ା ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍‌ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପାନୀୟଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି:

ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛନ୍ତି । ଖରା ପାଇଁ ଅଂଶୁଘାତର ସତର୍କ ସୂଚନା ଆସିଗଲାଣି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଫ୍ୟାନ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ । ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ବେଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ରାମାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (ଏସି) ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲ ଭକ୍ତ:

ଖରା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ୍ୟ ନକରି ପାରି ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଅନେକ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଗରମରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ଅଛି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ରବିବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଏନେଇ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

