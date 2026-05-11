ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି: ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ବୀମା ରାଶି ୧୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସବୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୀମା ରାଶିକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

RATH YATRA DEATH INSURANCE AMOUNT INCREASED TO 15 LAKHS AND CCTV IN ALL DOMESTIC BUSES
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 11, 2026 at 11:13 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅବା ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କରିବ । ତେବେ ଏହି ବୀମା ରାଶିକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କିଛି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା କରାଯାଏ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅୟୋଜନରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୀମା ରାଶିକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି: ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ବୀମା ରାଶି ୧୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସବୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV BHARAT ODISHA)



ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅବା ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାରିବାରକୁ ଏକ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କରିଆସୁଛି । ଗତ ୨୦୧୫ ନବକଳେବରରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଆସୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା । ଗତ ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦକଚକଟା ଘଟଣା ଘଟି ୩ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥବା ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାରିବାରକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବୀମା ରାଶି କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅବା ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦକଚକଟା ଘଟଣା ଘଟି ୩ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଅବା ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୀମା କରିଛି । ତେବେ କୌଣସି ଲୋକର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଟଙ୍କା ସହ ତୁଳନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହି ବୀମା ରାଶିକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ୱାରା କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ଉକ୍ତ ପାରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବ । ଆମେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ । ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଆମେ ଦାବି କରିଛି, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହି ବସର ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିହେବ ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବୀମା ରାଶି କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ବିଗତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୩ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ । ଅସମୟରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମାତ୍ର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ବୀମା ରାଶିକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଉ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଉ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିହେବ । ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ।

ସବୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି
ସେପଟେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ । ଏଣୁ ବସ୍ ରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିପାରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଘଟଣକୁ ରୋକିହେବ ।
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ରାଶିକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦାବି
କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ୍ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ୍ ନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଉପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ସହ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଡିଟ୍ ହେବ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।"

