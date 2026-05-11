ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି: ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ବୀମା ରାଶି ୧୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସବୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୀମା ରାଶିକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 11, 2026 at 11:13 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅବା ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କରିବ । ତେବେ ଏହି ବୀମା ରାଶିକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କିଛି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା କରାଯାଏ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅୟୋଜନରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୀମା ରାଶିକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅବା ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାରିବାରକୁ ଏକ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କରିଆସୁଛି । ଗତ ୨୦୧୫ ନବକଳେବରରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଆସୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା । ଗତ ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦକଚକଟା ଘଟଣା ଘଟି ୩ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥବା ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାରିବାରକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବୀମା ରାଶି କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅବା ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ବିଗତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୩ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ । ଅସମୟରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମାତ୍ର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ବୀମା ରାଶିକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଉ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଉ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିହେବ । ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସରିଲା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ତିନି ରଥର ନାହାକା ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ