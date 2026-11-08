୫୦୦ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଅତୁଟ, ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ବଡ଼ କାଳୀ ଓ ସାନ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା
ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ପୂଜା ହୋଇ ମା’ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 8, 2026 at 2:57 PM IST
କଟକ: କାଳୀ ପୂଜା ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାତିର ପୂଜା ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ୫୦୦ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ବାତ୍ୟା ହେଉ କି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ କିଛି ବି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା କଥା । ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ସେହି ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହେଉଛି।
ବିିଦ୍ୟାଧରପୁରର ବଡ କାଳୀ ସାନ କାଳୀ
କୁହାଯାଏ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସହ କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସି କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୫୪ ଓ ୫୫ରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ସହ ଘଟ, ଖଡ୍ଗ ଏବଂ କାଳୀଙ୍କ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ନିଜ ହାତରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଗଲା। ସ୍ବର୍ଗତ ବିଶେଶ୍ୱର ଚାଟାର୍ଜୀ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା।
ପୂଜକ ଦେବାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଲିକତାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ପୋତରେ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମା ଗଙ୍ଗାକାଳୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାନସିକ କରିଥିଲେ। ମା ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଏକ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବି। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡପରେ ବଡ଼ କାଳୀ ଓ ସାନ କାଳୀ ନାମରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି’’।
କିଏ ଏହି ବଡ କାଳୀ ସାନ କାଳୀ ?
ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କାଳୀ ପୂଜା ବି ବେଶ ନିଆରା । କାରଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ପୂଜା ହୋଇ ମା’ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ, ଆଳତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଛାଗବଳି ପକାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଦା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି।
ଦୁଇ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ହେବା ପରେ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି। ବଡ଼ କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ରକ୍ତର ଧାର ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ସାନ କାଳୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଅପରାଜିତା ଲାଗି ହେବା ପରେ ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ।
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ‘‘ ଆମେ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଏବେ ବି ସମାନ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଏହାର ପରମ୍ପରା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ’’।
ଶାଢୀରେ ମେଲାଣି ନିଅନ୍ତି ମା’ କାଳୀ
ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହା ଘରେ ଆମିଷ ପଶେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସତ୍ୟଜିତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ମାଙ୍କ ମେଲାଣି ଦିନ ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଏ। ମା ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ମେଢ଼ ଆଗରେ ଶାଢ଼ୀ ପକାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମେଲାଣି ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ସମାନ ଭାବରେ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି’’ ।
ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବିତିଗଲା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା ମାତ୍ର ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଟିକେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ଗର୍ବ, ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୧୦ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଲାମୀ, ଶେଷ ହେଲାଣି 1500 ପ୍ଲଟର ପଞ୍ଜିକରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ