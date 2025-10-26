ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ
ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା କହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
Published : October 26, 2025 at 7:14 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା କହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା । ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ନିଜ ଯଜମାନମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା ସମେତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା । ହେଲେ ଏହି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ର ଦିଆଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କେତେକ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ପରିଚୟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା କହି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇ ଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଫଳରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକ ଖରାପ୍ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଦ୍ବାରା ଉଭୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ କେତେକ ଅଣସେବାୟତମାନେ, ସେବାୟତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ପରିଚୟ ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି । ବିନା ଧାଡ଼ିରେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା କଥା କହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଭକ୍ତଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକେଇର ଶୀକାର ହେଉଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସମାନେ ଅଣସେବୟତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର । ଅନେକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଉ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।"
ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯିବା ଦରକାର । ଏହାଦ୍ଵାରା କିଏ ଓ କିଏ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ତାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ । ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁ । ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଠକେଇର ଶୀକାର ହେବେ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ବଦନାମ ହେବେ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାର ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କଥା । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ଅନେକ ନିଶାଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଆଗ୍ରହ ନ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମାଇବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଫର୍ମ ସମେତ ପରିଚୟପତ୍ର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଜଜମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ଭୋଗ ଆଣି ଦେବା, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ରଖିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା କୁହାଯାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ । କେଉଁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁମାସ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଅନେକ ନିଶାଖୋର ନକଲି ସେବାୟତ ବେଶ ତଥା ପରିଚୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତମାନେ ଆଲୋଚୋନା କରି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଦରକାର । କିଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ଫଳରେ କିଏ ଅସଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା ସାଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବାରର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ବଳଦେବଜୀଉ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ; ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ହୁଏ ଜଳବନ୍ଦୀ,ବର୍ଷସାରା ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ପୁଣି ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ଆମେ ପୁଣି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ । ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ