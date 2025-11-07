ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ, ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଟକ
ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପଚରାଉଚରା ପରେ ଛାଡିଲା ପୋଲିସ । ଏସପି କହିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
Published : November 7, 2025 at 3:07 PM IST
Puri Srimandir Hidden Camera Found ପୁରୀ: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଜବତ ହେଲା ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା । ଗୁଜୁରାଟର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ଜେଟିପି ଏବଂ ସେବାୟତ । ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆ । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ଚଷମା ଜବତ କରିବା ସହ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା:
ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଗମୋହନ ନିକଟରୁ ସେବାୟତ ଓ ଜେଟିପି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକ ପିନ୍ଧି ଥିବା ଚଷମାରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଜେଟିପି ଏବଂ ସେବାୟତ । ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଠାରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ଚଷମା କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପଚରାଉଚରା ପରେ ଛାଡିଦେଲା ପୋଲିସ:
ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ବେଲ ଦିଆଯାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ହେଲେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ଆଇନ ନାହିଁ । କେବଳ ଜରିମାନା ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି । ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଭଳି ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଜଣେ ଅଟକ:
ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନମାନି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ଡେଇଁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର । ତେବେ ସେ କାହିଁକି ନିୟମ ନମାନି ସେବାୟତ ବେଶରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । ସେହିପରି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଘଟଣାରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।’
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ପାଇଁ ଦାବି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜେଟିପି ଏବଂ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
