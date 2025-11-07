ETV Bharat / state

ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ, ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଟକ

ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପଚରାଉଚରା ପରେ ଛାଡିଲା ପୋଲିସ । ଏସପି କହିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

Puri Srimandir Hidden Camera Found
Puri Srimandir Hidden Camera Found (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Srimandir Hidden Camera Found ପୁରୀ: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଜବତ ହେଲା ହିଡେନ୍‌ କ୍ୟାମେରା । ଗୁଜୁରାଟର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ଜେଟିପି ଏବଂ ସେବାୟତ । ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆ । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ଚଷମା ଜବତ କରିବା ସହ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ ।

Puri Srimandir
Puri Srimandir (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା:

ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଗମୋହନ ନିକଟରୁ ସେବାୟତ ଓ ଜେଟିପି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକ ପିନ୍ଧି ଥିବା ଚଷମାରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଜେଟିପି ଏବଂ ସେବାୟତ । ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଠାରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ଚଷମା କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପଚରାଉଚରା ପରେ ଛାଡିଦେଲା ପୋଲିସ:

ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ବେଲ ଦିଆଯାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ହେଲେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ଆଇନ ନାହିଁ । କେବଳ ଜରିମାନା ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି । ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଭଳି ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।

Hidden Camera
Hidden Camera (ETV Bharat Odisha)



ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଜଣେ ଅଟକ:

ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନମାନି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ଡେଇଁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର । ତେବେ ସେ କାହିଁକି ନିୟମ ନମାନି ସେବାୟତ ବେଶରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।

ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି:

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । ସେହିପରି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଘଟଣାରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।‌’

Puri Srimandir
Puri Srimandir (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଜବତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ ଅଟକ

ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ? 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ, ଆସିବ ନୂଆ SOP

ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଜବତ; ଗୁଜୁରାଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଅଟକ, ସପ୍ତାହରେ 2ୟ ଘଟଣା

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ପାଇଁ ଦାବି:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜେଟିପି ଏବଂ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ
PURI SRIMANDIR HIDDEN CAMERA
DEVOTEE CAUGHT WITH HIDDEN CAMERA
HIDDEN CAMERA SPECTACLES SRIMANDIR
PURI SRIMANDIR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.