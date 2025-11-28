ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠର ଚାଲିଛି ଉନ୍ନତୀକରଣ, କାମରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 1:28 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଅଲଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠର ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂରଣର ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସମାଧିପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଜମିଜମା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସରିନାହିଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଅଲଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୨୦୨୩ ମସିହା ମେ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉକ୍ତ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 5T ସଚିବ ଥିବା ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୁଇ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମାଧିପୀଠକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମାଧିପୀଠର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମାଧିପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା।

ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ୧୧୯ ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ୨୦୨୩ ମସିହା ମେ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୂଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମାଧିପୀଠର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଓ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅନୁଦାନ ରାଶିରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମର କପିଡୁଙ୍ଗରି ଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ଏକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କପିଡୁଙ୍ଗରିରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ, ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଏକ ଅଡିଟୋରିୟମ, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୟନକକ୍ଷ, କପିଡୁଙ୍ଗରିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟିକରଣ, ସ୍ବାଗତ ତୋରଣ, ବିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦନ ବାହାଗାଳର ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏସଡିଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେମ୍ବ୍ରମ ଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ,"ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମାଧିପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥି ସହ କିଛି ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁଦାନ ରାଶିରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

ସମାଧିପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ୨୦୨୩ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଜମିଜମା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଧିପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ବର୍ଷେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ୬ କୋଟି ୮୫ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୧୦୫ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ବ୍ୟୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଡିଟୋରିୟମ, ଡର୍ମିଟୋରି, ଗଜୱା, ପାଚେରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍, ବଗିଚା ଓ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବଳକା ରହିଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ସ୍ଥଳୀ ଓ ସମାଧି ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାତି ଚୁନିୟାନ ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ରାଶିରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ଜନାଦୃତ କରାଇବା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଅଲଚିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଓପନ ଥିଏଟର - ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କର୍ମ ଭୂମି ଠାରେ ଐତିହ୍ୟ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।

ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା....
ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ୫ ମେ ୧୯୦୫ ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲରେ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଛୋଟ ବେଳରୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର କୌଣସି ଲିପି ନଥିଲା। ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଶେଷରେ ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା "ଅଲଚିକି ଲିପି" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଅଲଚିକି ଲିପିର ଜନକ କୁହାଯାଏ ।

୧୯୨୮ ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ପାଟନା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ୧୯୩୩ ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ବଡାମତଳିଆ ସ୍ଥିତ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହିଠାରୁ ସେ ଅଲଚିକି ଲିପିରେ ପାଠ ପଢାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୂଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ୍ କରିଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳୀ ଜନ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁଛି।

ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜାମବଣୀଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସ୍ମୃତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଠାରେ କଲ୍ୟାଣୀ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଗୁରୁ ଗୋମକେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ।

୧୯୮୨ ମସିହା ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା। ତିରୋଧାନ ପରେ ୧୯୮୩ ମସିହା ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ "ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ଦିବସ" ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ। ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗକୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିଥିବ ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

