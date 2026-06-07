ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ରୋକିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର
ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ହେଲେ ସରକାର।
Published : June 7, 2026 at 8:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ରୋକିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର । ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ହେଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ, ଖଣିଜ ପରିବହନ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଫାଙ୍କିବା ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଉଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଚିଠି
ଓଡିଶାରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ପରିବହନ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡିକେ ସିଂହ ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଭୂସ୍ବର୍ଗ ହେଉଛି ଓଡିଶା।ଏଠାରେ ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏବଂ ଚୂନାପଥରର ଯଥେଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଅବୈଧ ଖଣି ଖନନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ବିନା ପରମିଟରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପରିବହନ,ରୟାଲ୍ଟି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଖଣିଜ ପରିମାଣର କମ୍ ବିବରଣୀ। ନଦୀ ଗର୍ଭ ଏବଂ ଖଣିରୁ ବାଲି, ପଥର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯୋଗୁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଉଛି। GPS ଟ୍ରାକିଂ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପରମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼ ତଦାରଖର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଖଣି ଲିଜ୍ ଅନୁପାଳନ ଯାଞ୍ଚ
ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ତିନୋଟି ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଖଣି ଲିଜ୍ ଅନୁପାଳନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ଏବଂ ପରିବହନ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାନବାହାନ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସମେତ ଉପଲବ୍ଧ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପାୟରେ ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ବଳ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପରିବହନ କରିଡରରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆଦାୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ,୧୧ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହେବ ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ DMF ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି; ଏଣିକି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବ ଆଧାରରେ ମିଳିବ ଅର୍ଥ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର