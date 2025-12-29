ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏମାନେ... କିଏ ହେବେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ?
ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବେ । ଏପଟେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଡ୍ ବୁକରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ।
Published : December 29, 2025 at 10:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପରେ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ବା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ବିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଦିଗରେ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା, ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର କିଏ ହେବେ ସେନେଇ ଅବଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରୁ କେହି ଉକ୍ତ ଆସନ ପାଉଛନ୍ତି ନା ବାହାରୁ କେହି ଆସିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅନୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଖାଲି ହେଉଥିବା ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ବା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପଦ କାହାକୁ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କକଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବସିଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ପଦରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଚକିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପଦରେ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।
ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇଏଏସ ଭାବେ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର । ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଅନୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅବସର ପରେ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ମୋହନ ସରକାର । ଅନୁ ପୂର୍ବବତ ଏହି ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ । ଚଳିତ ମାସ ୩୧ ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ହେବ ।
ଅନୁ ଗର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ମିଳିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡିଶା କ୍ୟାଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ । ସେହିପରି ଅନୁ ଗର୍ଗ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏଥିରେ କାହାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖିଲେ ନୂଆବର୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବଦଳିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳରେ ହେବ ନବକଳେବର । ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଟିମରେ କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ପାଓ୍ବାର କରିଡରରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ୧୪ ଜଣ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପାହ୍ୟାରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିବ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ସଂଜୀବ ଚୋପ୍ରା, ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ଗୁଡି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ସଂଜୟ ରସ୍ତୋଗି, ୧୯୯୨ ବ୍ୟାଚର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କୁମାର, ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଅଶୋକ କୁମାର ମୀନା, ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ, ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ରଂଜନା ଚୋପ୍ରା । ସେହିପରି ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ୬ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ଅନୁ ଗର୍ଗ, ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ଜି. ମାଥିଭାତାନନ, ୧୯୯୫ ବ୍ୟାଚର ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ।
୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ ସଂଜୀବ ଚୋପ୍ରା ଓ ୨୦୨୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୁଡି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଅବସର ନେବେ । ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଯଥେଷ୍ଟ କମ ରହିଛି । ସେହିପରି ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ସଂଜୟ ରସ୍ତୋଗି ମଧ୍ୟ ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅବସର ନେବେ । ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଜୟ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଫେରିବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ । ସେହିପରି ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ଜି. ମାଥିଭାତାନନ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବେ । ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ୧୯୯୨ ବ୍ୟାଚର ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର କୁମାର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ନୂଆ ଦାଇତ୍ୱ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦ ପାଇଁ ରେସରେ ଥିବା ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ପଦ ଲାଗି ଆଗରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଗୃହ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଥିବା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ।
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ରେସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ । ଦେଓ ରଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆସୁଥିବା ନୂତନତା ଓ ନୂଆ ଯୋଜନା ଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଡ୍ ବୁକରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଭାବରେ ଦାଇତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଷ୍ଟିଲ ଓ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଅଶୋକ କୁମାର ମୀନାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପଦ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅଶୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଶୋକଙ୍କ ଦାଇତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଥିବା ନିକୁଞ୍ଜ ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ନିକୁଞ୍ଜଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପଦ ପାଇଁ ଦବିଦାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ । କିନ୍ତୁ ନିକୁଞ୍ଜ ହଠାତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବା ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ସନ୍ତୋଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ପଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି । ନବୀନ ସରକାର ସମୟରୁ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଅନୁଙ୍କ ପରେ ରଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ପଦରେ ସକରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ମୋହନ ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି । ଓଡିଶା ଫେରି ନୂଆ ଦାଇତ୍ୱ ନେବାରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଡ଼ ବୁକରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା କ୍ୟାଡର କନିଷ୍ଠ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ କରିବା ଦାବିକୁ ବଳ ମିଳୁନାହିଁ ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୪୮ ଆଇଏଏସ ପଦବୀ ଥିବା ବେଳେ ୪୫ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ଆଉ ୨୫ ଜଣ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଡେପୁଟେସନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇପାରେ । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭଳି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପଦରେ କାହାକୁ ବସାଇବେ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପର ଅଟେ । ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ।"
