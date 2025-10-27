ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ 'ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର', ବଳଦେବ ମହାରଥା ଓ ରାମହରିଙ୍କୁ ‘ଇଲାବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ ’
୪୬ ତମ 'ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର' ପ୍ରଦାନ । ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ଶାରଳା ସମ୍ମାନ କରାଗଲା ସମ୍ମାନିତ।
Published : October 27, 2025 at 2:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ 'ଶାରଳା' ସମ୍ମାନ । ଇମ୍ଫା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ 'ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର' ପାଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ କଥାକାର ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଟାଇମପାସ୍ ପ୍ରକାଶନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ‘ମ୍ୟାଟିନି ସୋ’ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
‘ଇଲାବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ' ପୁରସ୍କାର:
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବଳଦେବ ମହାରଥା ଏବଂ ସଂଗୀତଗୁରୁ ରାମହରି ଦାସଙ୍କୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନବ୍ୟାପି ସାଧନାର ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ‘ଇଲାବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୁଇଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ସହ ମାନପତ୍ର ଓ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିନ୍ଦୀ କବି ଓ ଲେଖିକା ପ୍ରଫେସର ସବିତା ସିଂହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଇଲା ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଚେତନାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ । ୧୯୮୦ ମସିହାରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ପୁରସ୍କାର ୪୫ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ୪୬ ତମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ:
ଏଥର ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ‘ମ୍ୟାଟିନି ସୋ’, ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ‘ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା’, ମମତା ଦାଶଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ‘ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ’, ପଦ୍ମଜ ପାଳଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ‘ସୀତା ମୁଁ ସୀତା’, ପଦ୍ମଜ ପାଳଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ‘ଡାହାଣ ପାଦ ବାମ ପାଦ’, ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ‘ବିଶ୍ୱାସ ଦେ ପୃଥ୍ୱୀ’, ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଟକ ‘ଅନ୍ଧାରର ବିଭୀଷିକା’ । ଯେଉଁଥିରୁ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ଭାବେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
'ମୋ ଉପରେ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପା ରହିଛି':
ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ କହିଛନ୍ତି," ମୋ ଉପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପା ରହିଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି । ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ପୁରସ୍କାର ମୋ ବାପା ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଲି । ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର । ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ଏ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ମୁ ବେଶ ଖୁସି । ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ।"
ରାମ ହରି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଓ ଭାରି ଉତ୍ସବ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ରୁଚିକର ଉତ୍ସବ ଥିଲା । ଏହି ପୁରସ୍କାର ମୋ ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ଗୌରବାନିତ୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବି ସଙ୍ଗୀତର ଏହି ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଓଡିଶୀ ସଂଗୀତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଏହାର ପରିଚୟକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ ।"
ସେହିପରି ବଳଦେବ ମହାରଥା କହିଛନ୍ତି," ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୌରବାନିତ୍ବ ମନେ କରୁଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସହ ଉଦଦ୍ଭାସିତ କରିବ ଓ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଚିତ୍ରକଳାର ଉନ୍ନତି ଓ ଗଠନମୂଳକ ବିକାଶକୁ ତ୍ଵରାନିତ୍ଵ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଓ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ଦିଏ । ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ସମାନ ଓ ମୋତେ ଆଗକୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର