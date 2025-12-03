ETV Bharat / state

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀର 20 ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ

ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ହେଲେ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ସରସ୍ବତୀ । ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗ୍ରୁପ୍।

Puri Physically Challenged Orchestra Mahavir Divyang Bhajan Group
ମହାବୀର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 3, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Divyang Bhajan Group ପୁରୀ: 'ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି' ଅର୍ଥାତ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ପଙ୍ଗୁ ବି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ । ଠାକୁର ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସଂଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଜନ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଥିବା 20 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।

ମହାବୀର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗ୍ରୁପ:

ପୁରୀ ମହାବୀର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ୨୦ ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କଳାକାର । କିଏ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ମାହିର ତ, ଆଉ କିଏ ତବଲା ଏବଂ ପୁଣି କିଏ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବାରେ ମାଷ୍ଟର । ଏମାନେ ଏକାଠି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହ, ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହର ସମେତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଥରକୁ 7000 ଟଙ୍କାରୁ 12000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଥାଏ । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବାକି ସମୟରେ ମାସକୁ ୩ରୁ ୪ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳିଥଏ।

Mahavir Divyang Bhajan Group Performing Song
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ:

ଗ୍ରୁପର କଳାକାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ମୀନାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନ, ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । କେବଳ ମୀନାକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଭଜନ ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ବାନ " ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ଭାବେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।" ତେବେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅବସୋସ " ଆମକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମେତ ବର୍ଷ ସାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ, ଭଲରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବୁ ।"

କଠିନ କଳାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରତାର ସହ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି:

ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର(ମ୍ୟୁଜିକ) ଏବଂ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ।ପରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ଆଖ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହ ରୋଡ ସୋ' କରିଥାନ୍ତି ।

Mahavir Divyang Bhajan Group Performing Song
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଂଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି:

ସତ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ ଭଜନ ଗ୍ରୁପର ତବଲା ବାଦକ ଚନ୍ଦନ ବାରିକଚନ୍ଦନ କୁହନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ।"

A Physically Challenged Singer Performing Song
ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା:

ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କଳା ଶିଖିଛନ୍ତି । ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ କିଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରାଜେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ " ଆମେ ଯେପରି ନିଜସ୍ବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନହୋଇ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ।" ଏହି ଭଜନ ଗ୍ରୁପକୁ ଆହୁରି ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆମ ଭଳି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ।

Mahavir Divyang Bhajan Group Performed At Puri Bada danda
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)


ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ ମାନି ନାହାନ୍ତି:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା , " ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗ୍ରୁପ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହର୍ ମାନିନାହାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହୁଛେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଭଗବାନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ହାତ ଗୋଡ ଭଲ ଥିବା ସକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ । " ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଦିଆଯିବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ।

Physically Challenged playing musical Instrument
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କଳାକାର (ETV Bharat)

A Physically Challenged Singer Performing Song
ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଦେବା ସହ ସହୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀର 20 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର, ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

