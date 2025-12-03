ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀର 20 ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ
ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ହେଲେ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ସରସ୍ବତୀ । ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗ୍ରୁପ୍।
Published : December 3, 2025 at 5:16 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Puri Divyang Bhajan Group ପୁରୀ: 'ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି' ଅର୍ଥାତ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ପଙ୍ଗୁ ବି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ । ଠାକୁର ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସଂଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଜନ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଥିବା 20 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ମହାବୀର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗ୍ରୁପ:
ପୁରୀ ମହାବୀର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ୨୦ ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କଳାକାର । କିଏ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ମାହିର ତ, ଆଉ କିଏ ତବଲା ଏବଂ ପୁଣି କିଏ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବାରେ ମାଷ୍ଟର । ଏମାନେ ଏକାଠି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହ, ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହର ସମେତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଥରକୁ 7000 ଟଙ୍କାରୁ 12000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଥାଏ । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବାକି ସମୟରେ ମାସକୁ ୩ରୁ ୪ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳିଥଏ।
ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ:
ଗ୍ରୁପର କଳାକାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ମୀନାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନ, ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । କେବଳ ମୀନାକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଭଜନ ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ବାନ " ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ଭାବେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।" ତେବେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅବସୋସ " ଆମକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମେତ ବର୍ଷ ସାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ, ଭଲରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବୁ ।"
କଠିନ କଳାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରତାର ସହ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି:
ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର(ମ୍ୟୁଜିକ) ଏବଂ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ।ପରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ଆଖ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହ ରୋଡ ସୋ' କରିଥାନ୍ତି ।
ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି:
ସତ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ ଭଜନ ଗ୍ରୁପର ତବଲା ବାଦକ ଚନ୍ଦନ ବାରିକ । ଚନ୍ଦନ କୁହନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ।"
ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା:
ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କଳା ଶିଖିଛନ୍ତି । ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ କିଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରାଜେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ " ଆମେ ଯେପରି ନିଜସ୍ବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନହୋଇ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ।" ଏହି ଭଜନ ଗ୍ରୁପକୁ ଆହୁରି ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆମ ଭଳି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ ମାନି ନାହାନ୍ତି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା , " ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗ୍ରୁପ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହର୍ ମାନିନାହାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହୁଛେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଭଗବାନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ହାତ ଗୋଡ ଭଲ ଥିବା ସକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ । " ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଦିଆଯିବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ।
ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଦେବା ସହ ସହୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀର 20 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର, ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
