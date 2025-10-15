ରୋଡମ୍ୟାପ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ; ଓଡିଶା ପାଲଟିବ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶର ହବ
ଆଇଏମଡବ୍ଲୁ ୨୦୨୫ରେ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶର ହବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ଉପକୂଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା କରିବା ଲାଗି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି । ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ-୨୦୨୫ରେ ଅଂଶୀଦାର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାହାଜ ନିୟମ-2025 ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ନିୟାମକ ସମର୍ଥନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ଓଏମବିର ଷଷ୍ଠ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ; ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ବା ଓଏମବିର ଷଷ୍ଠ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଉପକୂଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହେବା ଲାଗି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ବା ଆଇଏମଡବ୍ଲୁ ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ବୋର୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି । ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶର ହବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ରୋଡମ୍ୟାପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଜାହାଜ ମରାମତି, ରିସାଇକ୍ଲିଂ, କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେଟି ବିକାଶ, ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ।
ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାହାଜ ନିୟମ-୨୦୨୫
ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାହାଜ ନିୟମ-୨୦୨୫ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ନିୟାମକ ସମର୍ଥନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ସଂଘ ବା ଆଇପିଏ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ପିପିଏ, ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ରେଳ ଏବଂ ରୋପୱେ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ବା ଆଇପିଆରସିଏଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇ ସହିତ ରଣନୈତିକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ୪୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି । ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ, ରାଜସ୍ୱ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୋର୍ଡର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
