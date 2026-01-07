ETV Bharat / state

କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ? ନକଲି ବାନା ବିକି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିରବତା ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଅସନ୍ତୋଷ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆସିପାରୁନି ଶୃଂଖଳା । ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିରବତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ।

JAGANNATH TEMPLE DARSHAN ISSUE
କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ? (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 7, 2026 at 11:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଭିତର କାଠ ଓ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ସେବାୟତ ମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଲରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି । ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି ରହୁଛି । ଫଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା ଦର୍ଶନ ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ହେଲେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି । ଏନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ? (ETV Bharat Odisha)


କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ଓ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି । ନକଲି ବାନା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତ ମାନେ ଠକେଇ ର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟ ରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭକ୍ତ ମାନେ ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିଜ ଗାଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ରେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Jagannath Temple
କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ? (ETV Bharat Odisha)
Jagannath Temple
କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ? (ETV Bharat Odisha)



ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଜଣେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଲ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ନ ପାଇବ ତାହା ହେଲେ ମନ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେବକ ଭାଇଙ୍କ ଏହ ହେଉଛି ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରେ ଦର୍ଶନ ନେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେବାୟତ ମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଗରେ ଅବରୋଧ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇରହୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଳି ଖଟୁଥିବା ସେବାୟତ ଙ୍କୁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିଭଳି ଭଲ ରେ ହେବ ସେବାୟତ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ବାନା କହି ନକଲି ବାନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ୍। ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ଠକେଇ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

Jagannath Temple
କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ? (ETV Bharat Odisha)



ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀଜୀଉ ଦର୍ଶନ ବେକେ କିଛି ସେବାୟତ ଠାକୁର ଙ୍କ ଆଗରେ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା ନେଇ ଅନେକ ସମୟ ରେ ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନକଲି ପତାକା ବିକ୍ରି ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାହା ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। କେଉଁ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ରେ ବିକ୍ରି ହେବ, କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ଦର ରହିବ ତାହା ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। ଏହା ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ପାରିବ।"

Jagannath Temple
କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ? (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଚି। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଭକ୍ତ ମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିରାଶ ହେବେ। ସେଥି ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ନହେବାକୁ ସେବାୟତ ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନଜର କୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।"
Jagannath Temple
କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ? (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଓ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ, ଖତ ଖାଉଛି ଟଏଲେଟ୍, ରାସ୍ତାକଡ଼ ପାଲଟିଛି ଶୌଚାଳୟ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

SHREE JAGANNATH TEMPLE
SHREE MANDIR DUPLICATE FLAGS ISSUE
PURI TEMPLE DEVOTEES PROBLEMS
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବିବାଦ
JAGANNATH TEMPLE DARSHAN ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.