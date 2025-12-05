ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଥିଲେ ବି, ଥିଲା ଦୃଢ଼ ଇଛାଶକ୍ତି; ବାଲେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ସଙ୍ଘର୍ଷର କାହାଣୀ କହିଲେ ଚାମ୍ପିଅନ୍
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଁଚିବା ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।
Published : December 5, 2025 at 11:19 AM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଦୃଢ଼ ଇଛାଶକ୍ତି ଅଟକାଇ ପାରେନି ସଫଳତାର ରାସ୍ତା। ସମାଜର ଟାହି ଟାପରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେମାନେ ଚମକି ପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା ଉପରେ କଥା କହୁଥିଲା, ସେହି ସମାଜ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିହାତି ଗରିବ ଘରୁ ଆସି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବା କିଏ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହି ପାରିବ। ଆମେ ସେହି ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ସବୁ ସ୍ତରରୁ ଛୁଟିଥିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ।
ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଖେଳାଳି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। T-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାରତ ଟିମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଖେଳିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି- ଫୁଲ ସୋରେନ, ପାର୍ବତୀ ମାର୍ଣ୍ଡି, ବାସନ୍ତୀ ହାଁସଦା ଓ ଯମୁନା ଟୁଡୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ, ପାର୍ବତୀ ଓ ବାସନ୍ତୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ପାଠ ପଢିବା ସହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଚିଂ ଦେବାସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଁଚିବା ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଫକୀର ମୋହନ ଗୋଲେଇ ଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏମାନେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଦେଶର ନାଁ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ସବୁ ନକରାତ୍ମକ କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଏହି ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରିଛି।
ଫୁଲଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଳବଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫୁଲ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ରେ ମାହିର ଥିବା ବେଳେ ଓପନର ବୋଲର ଭାବେ ସେ ବୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଫୁଲ ସୋରେନ ନିଜର ସେତେବେଳେ କରିଥିବା ସଙ୍ଘର୍ଷର କାହାଣୀ କହିବା ସହ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମ ଘରେ ମୋ ବାବା ଆଉ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଦିଦି ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି, ବାବା ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ମୋର ମା ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ତାହା କେବେ କେହି କରି ନଥିବେ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ ପୁଣି ଘର ବି ଠିକ୍ ନଥିବ। ଅନେକ ଥର ସ୍କୁଲର ଦିବାକର ସାର୍ ମୋତେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟାହି ଟାପରା, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ଏ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କହିବେ କୁଆଡେ ତାକୁ ଛାଡୁଛ, ଏ ତ ଅନ୍ଧଟା କ'ଣ କରିବ ସେ। ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ତ କିଛି ବି କହି ପାରନ୍ତି। ଆମକୁ ଖାଲି ବାସ ସୁଯୋଗ ଦରକାର। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ନିଜର କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ଟିମ ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଖେଳୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲା ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ବନେଇବେ ବୋଲି। ମୋର ଛୋଟ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବି ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନଥିଲା। ଗାଁ ରେ ରହୁଥିଲି ନା ସେପାଇଁ ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୃଷ୍ଟି ହୀନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ଭୂୟାଁ ଖେଳ ଶିଖାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଖେଳିବି। ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି। ତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିଲେ।"
ସେହିପରି ଭାରତ ଟିମରେ ଖେଳି ଆସିଥିବା ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା କୋଟଲିଂ ଗ୍ରାମରେ ୨୦୦୨ରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କ୍ରିକେଟ ତାରକା ବାସନ୍ତୀ ହାଁସଦା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ଆଜି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଜାଣିଥିଲି। ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ସେଠି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟଵଲ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ମୋ ବାପା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ମୋ ମା ଶ୍ରମିକ। ଆମ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆମର ବହୁତ ଗରିବ। ଦିବାକର ସାର ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। କେବଳ କ୍ରିକେଟ ନୁହେଁ ନାଚ ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ବି ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲେ ଯେ, ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଆମକୁ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି ତମେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବୋଲି କିଛି କରି ପାରିବନି। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ଆମେ କେବେବି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାନି।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟୀ ଭଦୁଶୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯମୁନା ମାରାଣ୍ଡି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲି। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଆମ ପରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମର ଭଦ୍ରକ ଟିମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପରେ ଭାରତ ଟିମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି। ଘରେ ତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଜାଗାରୁ ଆସିଛୁ ଓ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବି ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ, ତମର ଝିଅ ପିଲାଟା, ସେ ବି ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କେମିତି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡୁଛ, କେମିତି କେଉଁଠି ରହୁଛି, ତମେ ତ ଦେଖି ପାରୁନ କାହିଁକି ଛାଡୁଛ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ତାଙ୍କ କଥା ନଶୁଣି ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ବି ମନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସଫଳତାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।"
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା T-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା l ଏହି ବିଶ୍ଵକପ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଜଣ ଖେଳାଳି (ବାଲେଶ୍ୱରର ଫୁଲ ସୋରେନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାର୍ବତୀ ମାର୍ଣ୍ଡି, ଯମୁନାରାଣୀ ଟୁଡୁ ଏବଂ ବାସନ୍ତୀ ହାଁସଦା) ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ; 4 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍'- ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର