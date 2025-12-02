ETV Bharat / state

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେ ସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସକ୍ଷମ; ନାନାଦି ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିପୁଣ ଇତିଶ୍ରୀ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା, "ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ପେନସନ ରାଶି। "

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେ ସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସକ୍ଷମ; ନାନାଦି ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିପୁଣ ଇତିଶ୍ରୀ
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେ ସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସକ୍ଷମ; ନାନାଦି ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିପୁଣ ଇତିଶ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 2, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ସକ୍ଷମ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ନା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନା କଥା କହି ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବେ ସେନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି।

ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଅଂଚଳର ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ବୟସ ୨୮ । ପରିବାର କହିଲେ ବାପା- ମା ଆଉ ଇତିଶ୍ରୀ। ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନଚକ୍ରରେ ଅନେକ ବାଧା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛିକୁ ବାପା ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଓ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଇତିଶ୍ରୀ।

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେ ସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସକ୍ଷମ; ନାନାଦି ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିପୁଣ ଇତିଶ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଇତିଶ୍ରୀ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ଘରେ ରହି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସାଇନ ଭାଷା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସ୍ବପ୍ନ ନେଇ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିଛି କାମ କରିବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଓ କିଛି ଶିଖିବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିଶ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିପୁଣ।

ଇତିଶ୍ରୀ ବିଶେଷ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସାଇନ ଭାଷାକୁ ନେଇ, ସେ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ସମୟରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ନେଇ କୌଣସି ଫରକ ଦେଖିନି, ବୋଲି ସାଇନ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ।

ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଅଂଚଳର ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ
ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଅଂଚଳର ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷମ କହୁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ଷମ। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଓ ସମାଜରେ କିଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚିରହିବେ ସେନେଇ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ୮୦ ପ୍ରତିଶ୍ରତରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ରହିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେନେଇ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ କୌତୁହଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉଦଘାଟନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ସୁବିଧା

ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ୫୬,୭୬,୯୧୬ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦,୪୯୫ ଜମଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ୩,୪୦୮ ବିବିଏସଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍
ରହିଛି, ୧୦୪ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ୩୨,୪୭୬ ବାଣିଶ୍ରୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ର ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨,୧୭୨ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁଇମର, ରାଜଧାନୀରେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ କବିତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଲୋଡ଼ା ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ, ବସ୍ତିରେ ବିତୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SSPED ITISHRE LIFE STYLE
MINISTER NITYANANDA GANDA
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ
DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
SSPED ITISHRE LIFE STYLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.