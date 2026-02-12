ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କ ରେଡିଓ ପ୍ରୀତି: ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ ସହ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବିତିଲାଣି 58 ବର୍ଷ

ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କ ରେଡିଓ ପ୍ରୀତି: ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ ସହ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବିତିଲାଣି 58 ବର୍ଷ
ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ରେଡିଓର ଚାହିଦା କିଭଳି ରହିଛି, ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା- "ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କ ରେଡିଓ ପ୍ରୀତି" ।
Published : February 12, 2026 at 10:54 PM IST
ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
RADIO TECHNICIAN DESABANDHU RATH ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଧିମେଇଛି ରେଡିଓ । ହେଲେ ଆଜି ବି ରେଡିଓ ସଜାଡ଼ିବା ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇପାରୁନି ରେଡିଓ । ଡିଜିଟାଲ ଆକ୍ରମଣ ସାମ୍ନାରେ ଅଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରୁଣା ସ୍ୱର । ଏବେ ବି ରେଡିଓ ଶ୍ରୋତା ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେଡିଓର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ । ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହି ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଯାଉଥିବା ରେଡିଓକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି 78 ବର୍ଷୀୟ ଦେଶବନ୍ଧୁ । ପରିଣତ ବୟସରେ ରେଡିଓକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି । ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏଁ ସଜାଡୁଥିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ରେଡିଓର ଚାହିଦା କିଭଳି ରହିଛି, ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା- "ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କ ରେଡିଓ ପ୍ରୀତି"
ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଏକ ଛୁଆଁରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଣା ମାଧ୍ୟମ ରେଡିଓ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଅତୁଟ ରଖିଛି । YouTube, OTT ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରେଡିଓ ନିଜ ସ୍ୱର ହରାଇନି । ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି । ନୂଆ ଶକ୍ତି ସହ ରେଡିଓ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି ।
କିଏ ସେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ରଥ ?:-
78 ବର୍ଷୀୟ ଦେଶବନ୍ଧୁ ରଥ । ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଂଚଳର କାଲିପୋଇ ଅଂଚଳରେ । ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ନିଜେ ଦେଶବନ୍ଧୁ । ଦୀର୍ଘ 58 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ରେଡିଓ ସଜାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଡିଓକୁ ସେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି । ଆଜି ରେଡିଓ ଚାହିଦା ନଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରେଡିଓ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରାଉଛନ୍ତି ଦେଶବନ୍ଧୁ ।
ଆଗଭଳି ରେଡିଓ କିଣୁନାହାନ୍ତି କି ରିପେୟାର ହେଉନାହିଁ :-
ଦେଶବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆଉ ଏହି ରେଡିଓ ରିପେୟାର କରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହଁ । ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରେଡିଓ ସଜାଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ 50-60 ଦୈନିକ ରେଡିଓ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 1-2ଟି ରେଡିଓ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ । ଆଜି ବି ମାନେ ପଡ଼େ ସେଇ ରେଡିଓର କାହାଣୀ । ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରେଡିଓ ରଖି ସାରା ରାତି ଶୁଣିବାର ମଜା ନିଆରା ରହିଥିଲା । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରେଡିଓ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ ରେଡିଓ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେଶବନ୍ଧୁ ।
ପୂର୍ବର ରେଡିଓ:-
ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ଘରେ ଘରେ ରେଡିଓ ଥିଲା । ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ବିଶେଷ କରି ଥିଲା ମୂଳ ଉତ୍ସ । ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡିଓ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ । ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉ ବା ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ସମୟରେ ରେଡିଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରକ୍ଷକ ସ୍ୱର ହୋଇ ଉଠେ । ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି । FM ରେଡିଓ, Online ରେଡିଓ ଓ Podcast ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡିଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ସହିତ ରେଡିଓ ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଡିଓ ପାଲଟିଯିବ ସ୍ମୃତି:-
ରେଡିଓକୁ ନେଇ ଆଦ୍ୟା ସାଇପର୍ଣ୍ଣା କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜେଜେ ବାପା ଅଜା ଆଇ ଆଦି ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ । ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓ ଶୁଣିକି ଶୋଉଥିଲେ । ଆମ ଜେନେରେସନ ଓ ଆମର ତଳ ଜେନେରେସନର ପିଲାମାନେ ରେଡିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ରେଡିଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ପାଲଟି ଯାଉଛି । ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟକୁ ଏଭଳି ମନରୁ ଲିଭାଇ ଦେବା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ରହିଛି ଯାହା ରେଡିଓ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ରେଡିଓ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ରହିଥିଲା । ରେଡିଓ ସ୍ମୃତି ନପାଲଟି ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣିଥରେ ସେହି ହସ ଭରିଦେଉ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟା ।
ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇଯାଉଛି ରେଡିଓ:-
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ରେଡିଓ ଶ୍ରୋତା ଶୀତଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ । ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବସିବା ଶୋଇବା ବେଳେ ରିଲସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ରେଡିଓ ବାଜୁଛି ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଆଜିକା ଜେନେରେସନର ପିଲାମାନେ । ଇତିହାସରେ ଘଟିଯାଇଥିବା କିଛି ସ୍ମୃତି, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରେଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରାହକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ:-
ରେଡିଓ ପ୍ରେମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବୟସ 47 ବର୍ଷ । ଘର ଭୁବନେଶ୍ବର ସହିଦନଗରର ଅଞ୍ଚଳରେ । ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ରେଡି଼ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବା । ଯେତେବେଳ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ସେ ରେଡି଼ଓକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବିନେଇଛନ୍ତି । ରେଡି଼ଓ ଶୁଣନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ ବି କରନ୍ତି । ଆଜି ସେ ଜଣେ ରେଡି଼ଓ ସଂଗ୍ରାହକ ଭାବେ ପରିଚିତ । ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର । କାଠ କାମ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଆଉ ରେଡି଼ଓ ସଂଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ରେଡିଓ ପ୍ରେମୀ ତଥା ସଂଗ୍ରାହକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରେଡି଼ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଯେମିତିକି ଫିଲିପ୍ସ, ପାନାଶୋନିକ୍, ମରଫି, ଫିଲ୍କୋ, ସୋନି, ସାନ୍ସୁଇ, ସାର୍ପ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ରେଡିଓ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡି଼ଓର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଏମ୍ ସହାୟତାରେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଜୀବିତ ରହିଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ରେଡିଓ:-
ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ରେଡିଓ କେବଳ ଏକ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜନତାର ସ୍ୱର, ସମୟର ସାକ୍ଷୀ ଓ ସୂଚନାର ଏକ ଦୃଢ ଶକ୍ତି । ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓର ଗର୍ଜନ ଥମିନି । ଏପରିକି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ରେଡିଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଚୟ ହରାଇନି । ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହ ଖାପ ଖାଇ ରେଡିଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଗ ହୋଇ ରହିବ ।
ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ମାତ୍ର ରେଡିଓ ମେଳା:-
ଏନେଇ ଆରଜେ / ରେଡିଓ ମେଳାର ଆୟୋଜକ ସୁବ୍ରତ ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାମ୍ର ହାଟ ନିକଟରେ ରେଡିଓ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ 40ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ରେଡିଓ ପ୍ରେମୀ ଓ ପ୍ରସାରକ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଡିଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ମେଳା ବିଶେଷ ଭାବେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ମାତ୍ର ରେଡିଓ ମେଳା । କୌଣସି ଦେଶରେ ଏଭଳି ମେଳା ଦେଖା ଯାଇନଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରେଡିଓ ମେଳା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ ।"
ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେମୋ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ:-
ଏଠାରେ ଏକ ଡେମୋ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ରେଡିଓ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ରେଡିଓରେ କାମ କରୁଥିବା ଆରଜେ ମାନେ କିଭଳି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ।
ବଜାରରେ ନାହିଁ ରେଡିଓ:-
ଆଉ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ରେଡ଼ିଓ. କିନ୍ତୁ ଏହି ମେଳାରେ ରେଡ଼ିଓ କିଣିପାରିବେ ଦର୍ଶକ. ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ତାହା କିଭଳି ସ୍ମୃତି ନପାଲଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ମନରଞ୍ଜନ କରିପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି.
ରେଡିଓ ଆଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଏନାହିଁ :-
ଏନେଇ ସୁବ୍ରତ ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ରେଡିଓର ଚାହିଦା କମିଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ରେଡିଓରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ତାହା ଆଉ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ରହିନାହିଁ । ରେଡିଓ ବିପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟାମ ପହଁଚିନଥାଏ । ରେଡିଓ କାହାରିକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ଵ କରିନଥାଏ । ରେଡିଓ ଆଶ୍ଲୀଳତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇନଥାଏ । ରେଡିଓ ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ।"
କିପରି ରେଡିଓ ପ୍ରତି ହେବେ ଆକର୍ଷିତ:-
ରେଡିଓ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ମେଳା ଅବସରରେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି । ରେଡିଓରେ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାରିଅର କରିବେ ସେନେଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ ଆରଜେ ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ ରେଡିଓରେ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଡିଓର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ?:-
"ରାଜ୍ୟରେ ରେଡିଓର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ 50ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ, 8ଟି ଘରୋଇ ଏଫଏମ ରେଡିଓ, 15ଟି ଆକାଶବାଣୀ ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଡିଓ ମେଳାର ଆୟୋଜକ ସୁବ୍ରତ ପତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟରେ 'ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗର' ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରେଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ; ମହାକାଶରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର