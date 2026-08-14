ETV Bharat / state

ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ: ବିଜେପି ନେତା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଉଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଏସସିବିକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତା େପରି କିଛି କରି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Derabish BDO shifted to Cuttack in critical condition, alleges mental torture by BJP leader
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ: ବିଜେପି ନେତା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 11:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Derabish BDO mental torture, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ । ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆସି ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭିତରପଟୁ ତାଲା ଦେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ପାଟକୁରା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଉଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସସିବିକୁ ନିଆ ଯାଇଛି । ତେବେ ବିଜେପି ନେତା ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏପରି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ: ବିଜେପି ନେତା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ ବ୍ଲକର ଘଟଣା ଓ କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ:


କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ନମିତା ବାରିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ କଟୁ କଥା କହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁକାନ୍ତ ଦ୍ବିବେଦୀ । ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ,"ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ଆସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟ (ବିଡିଓ) କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁଥିଲେ । ବିଜେପିର ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ନେତା ତାଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି BDOଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି । ଯାହା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ଭିତରୁ ଆସି କବାଟ ଦେଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ସମର୍ଥକମାନେ ୫୦ ଭଳି ସମର୍ଥକ ଆସି ଏତେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍‌ଟିରେ ପଶି ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇ କଣ ତା ଭିତରେ ଘଟିଲା, ସେଇଟା ସିସି (CC) କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ । BDOଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଚାରିଲେ, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।"

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ନମିତା ବାରିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ କଟୁ କଥା କହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁକାନ୍ତ ଦ୍ବିବେଦୀ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ନମିତା ବାରିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ କଟୁ କଥା କହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁକାନ୍ତ ଦ୍ବିବେଦୀ । (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ପଠାଯାଇଛି:


ବିଡିଓ ନମିତା ବାରିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ସଞ୍ଜିତ ସେଠୀ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଡେରାବିଶର ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡାମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଜାଇଟି (Anxiety/ଚିନ୍ତା) ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ରକ୍ତଚାପ ଅଧିକ ଅଛି, ସୁଗାର ବି ଅଧିକ ଅଛି । ସେ ହୁଏତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ । ​ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେଶି ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟ ବେଶୀ ଅଛି, ସେ ମେଡିକାଲ୍ ଭାଷାରେ ମାଇଲ୍ଡ ଡିସ୍‌ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ (Mild Disoriented) ଅଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାହା କରିଛୁ । ଆଉ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏସ.ସି.ବି. (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର୍ କରିଛୁ । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଯୋଗୁଁ ବିପି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ହାଇପରଗ୍ଲାଇସେମିଆ (Hyperglycemia) ଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଫର୍ କରୁଛୁ" ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।

ବିଡିଓ ନମିତା ବାରିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିଡିଓ ନମିତା ବାରିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)


ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ:


ଜଣେ ମହିଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଆମ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ । ସେଠାରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ ।
ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ । (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଓଏଏସ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବକୃଷ୍ଣ ଜେନା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିବା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Derabish BDO shifted to Cuttack in critical condition, alleges mental torture by BJP leader
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ: ବିଜେପି ନେତା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ 1,50,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 100 ମହିଳା

ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର 'ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ': ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ: ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି, ପୋଲିସର ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା
DERABISH BDO MENTAL TORTURE
KENDRAPADA NEWS
BDO TORTURE BY BJP LEADER
DERABISH BDO MENTAL TORTURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.