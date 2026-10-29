ETV Bharat / state

ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର: ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ହଇରାଣ

ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Deputy Ranger caught by Vigilance while accepting a bribe had been harassing his own staff over the passing of bills
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର: ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ହଇରାଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy Ranger in Vigilance Net, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବନ ଅଧିକାରୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲନଖରା ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ମୌସୁମୀ ବେହେରା ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ।


ଆୟ ବହର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମୌସୁମୀଙ୍କ କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତା ମୌସୁମୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି । ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲନଖରା ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ମୌସୁମୀ ବେହେରା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲନଖରା ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ମୌସୁମୀ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)

ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲନଖରା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତିନିଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ସ୍ଥଳର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଜଗାରଖା, ଜଳସେଚନ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବାବଦରେ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ମୌସୁମୀ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଦାବି ମୁତାବକ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ମୌସୁମୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ମୌସୁମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତା ମୌସୁମୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି । ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

TAGGED:

VIGILANCE RAID
DEPUTY RANGER IN VIGILANCE NET
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.