ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର: ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ହଇରାଣ
ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 29, 2026 at 3:53 PM IST
Deputy Ranger in Vigilance Net, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବନ ଅଧିକାରୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲନଖରା ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ମୌସୁମୀ ବେହେରା ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ।
ଆୟ ବହର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମୌସୁମୀଙ୍କ କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତା ମୌସୁମୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି । ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲନଖରା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତିନିଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ସ୍ଥଳର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଜଗାରଖା, ଜଳସେଚନ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବାବଦରେ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ମୌସୁମୀ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଦାବି ମୁତାବକ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ମୌସୁମୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ମୌସୁମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତା ମୌସୁମୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି । ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣା: ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆରଆଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର