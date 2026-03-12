ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ: ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା ପରାଜିତ, ଖୁସି ମନାଇଲେ କାଉନସିଲର
ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ 24ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ 21 ଜଣ କାଉନସିଲର ମତ ଦେଇଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 19 ଜଣ କାଉନସିଲର ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ।
Published : March 12, 2026 at 12:13 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟରେ ହାରିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ କୁମାର ଜେନା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କାଉନସିଲରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ 24ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ 21 ଜଣ କାଉନସିଲର ମତ ଦେଇଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 19 ଜଣ କାଉନସିଲର ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓ 2 ଜଣ କାଉନସିଲର ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୪ରେ ଅନାସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଗଣତି ପରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଏନେଇ ଗତମାସ ଫେବୃଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ରୋକ୍ ହଟାଇବା ସହିତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଗଣତି:
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ବୁଧବାର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଭୋଟ ଗଣତି ବେଳେ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଗଣତି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ:
ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ.ଭାସ୍କର ରାଓ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଆଲାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ୧୯ ଜଣ କାଉନସିଲର ଏକକାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ୨୪ ଜଣ କାଉନସିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡ଼ିର ୧୯ ଜଣ କାଉନସିଲର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ ଓ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।
କାଉନସିଲର ଆନନ୍ଦିତ:
ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର 19 ଜଣ କାଉନସିଲର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅନାସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ପ୍ରକାରେ ଉକ୍ତ ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଣତି ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଯବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା ଅନାସ୍ଥାରେ ହାରିବା ପରେ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ 19 ଜଣ କାଉନସିଲର ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆନନ୍ଦ ଜାହିର କରିଥିଲେ ।
